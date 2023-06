Lenzburg «Eine Erweiterung ist unumgänglich»: Wachstum der Region wirkt sich direkt auf Schulraumbedarf aus Die Stadt Lenzburg nimmt die Arbeiten an der Schulraumplanung auf. Beigezogen wird ein externer Partner. 50’000 Franken hat der Stadtrat für die Analyse gesprochen, ein Bruchteil von dem, was noch kommen wird.

Kurzfristig Handlungsbedarf besteht am Oberstufenzentrum Lenzhard (vorne). Hinten angrenzend befindet sich das Zeughausareal, auf dem dereinst die Kantonsschule gebaut werden soll. Bild: Michael Küng

Schwänzen geht nicht bei dieser Aufgabe: Die Region wächst, die Schülerzahlen steigen, der Raumbedarf nimmt zu. Um für die kommenden Herausforderungen gewappnet zu sein, packt Lenzburg die strukturierte Schulraumplanung an. Ein umfangreiches und aufwendiges Unterfangen.

In einem ersten Schritt wird eine verlässliche Grundlage erarbeitet für die Planung des längerfristigen Bedarfs sowie die anstehenden Investitionen in die Infrastruktur, hält die Stadt in einer Medienmitteilung fest. Dieser Auftrag ist mit der Firma Wüest und Partner AG aus Zürich an einen externen Partner vergeben worden. Erfasst werde die Entwicklung der Schülerzahlen, berücksichtigt würden verschiedene Einflussfaktoren wie die demografische Entwicklung, die Wohnbautätigkeit oder die Wohnraumangebote, so die Stadt. Ebenfalls werde das bestehende Schulraumangebot analysiert sowie ein Richtraumprogramm erstellt, also ein Ist-Soll-Vergleich.

Für die Oberstufe sind zwei Optionen in Abklärung

Die prognostizierte Entwicklung der Schülerzahlen an der Regionalschule Lenzburg habe einen unmittelbaren Einfluss auf den Raumbedarf, heisst es in der Mitteilung. Der Zeitpunkt variiere zwar, aber betroffen seien sämtliche Stufen von Kindergarten über Primarschule bis zur Oberstufe. Auch der Lehrplan 21 führe zu einem erhöhten Bedarf an Fachzimmern, wird Lenzburgs Vizeammann Andreas Schmid (FDP) zitiert. Eine Erweiterung sei unumgänglich.

Andreas Schmid (FDP) ist Vizeammann in Lenzburg. Bild: zvg

Für die Analyse hat der Stadtrat einen Betrag von 50’000 Franken gesprochen, sagt Schmid auf Nachfrage. Kurzfristig Bedarf bestehe in der Oberstufe. Für eine Lösung – und die Schaffung von Schulzimmern – auf das Schuljahr 2024/25 seien zwei Optionen in Abklärung, hält Schmid fest. An einer seiner nächsten Sitzungen werde der Stadtrat einen Entscheid fällen.

Immobilienstrategie Zustandserhebung über städtische Liegenschaften Es sind diverse Liegenschaften, die im Besitz der Einwohner- und Ortsbürgergemeinde Lenzburg sind. Die Frage, wie künftig mit diesen verfahren werden soll, wird in einer neuen Immobilienstrategie geklärt. Die Tätigkeiten sind aufgenommen worden. In einem ersten Schritt sei eine strukturierte Zustandserhebung über alle städtischen Liegenschaften durchgeführt worden, informierte Vizeammann Andreas Schmid an der letzten Sitzung des Einwohnerrats. Die Zwischenergebnisse liegen demnächst vor. Anlässlich einer ersten sogenannten Sounding-Board-Sitzung mit Vertretern des Einwohnerrats und der Ortsbürgergemeinde werden diese am 10. Juli vorgestellt, sagt der Vizeammann. Im Anschluss geht es laut Schmid darum, für die einzelnen Objekte aufzuzeigen, wie weiter mit diesen umgegangen werde, wie diese weiter genutzt werden. (mhu)

Längerfristig sei ein Erweiterungsbau beim Oberstufenzentrum vorgesehen. Laut Aufgaben- und Finanzplan der Einwohnergemeinde Lenzburg ist für die Realisierung der ersten Etappe ein Betrag von 3 Millionen Franken eingeplant, für die zweite Etappe auf das Schuljahr 2028/29 oder später sind es 15 Millionen Franken

Stadt hofft rasch auf Klarheit beim Zeitplan

Bereits bewilligt sind die Kredite für die Gebäudesanierung Bleiche. Beabsichtigt ist der Einbau von Räumen für die Primarschule sowie für die Tagesstrukturen. Der Einwohnerrat sowie das Stimmvolk haben im Jahr 2021 knapp 4,9 Millionen Franken genehmigt. Angenommen hat der Einwohnerrat im März dieses Jahres ebenfalls einen Zusatzkredit von rund 962’000 Franken.

Vergangene Woche hat der Regierungsrat bekannt gegeben, dass – neben Windisch – auch das Zeughausareal in Lenzburg als Standort für eine neue Mittelschule in die Kränze kommt. Noch offen ist der Zeitplan. Für Lenzburg sei es wichtig, in diesem Punkt rasch Klarheit zu erhalten, um mögliche Synergien nutzen zu können, hält die Stadt fest.