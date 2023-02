Lenzburg Einbruch in Kellerabteil: Lattenverschläge sind gemäss Kantonspolizei «punkto Einbruchsschutz ein Witz» In Lenzburg wurden Lebensmittel aus einem Kellerabteil gestohlen. Gemäss Kapo kann dies genauso gut das Werk von Serientätern wie Gelegenheitsdieben sein.

In Lenzburg machte sich jemand illegalerweise an einem Kellerabteil zu schaffen. (Symbolbild) Silas Stein / DPA

Kürzlich wurde in ein Kellerabteil in Lenzburg eingebrochen. Diese Meldung in einer Facebook-Gruppe bestätigt Bernhard Graser, Mediensprecher der Kantonspolizei Aargau, auf Anfrage: «Irgendwann zwischen dem 4. und dem 6. Februar knackte eine unbekannte Täterschaft das Vorhängeschloss von einem der Kellerabteile und entwendete Lebensmittel. Zur Beute liegen allerdings noch keine näheren Angaben des Geschädigten vor.»

Unter dem Facebook-Post findet sich ein Kommentar, dass an einer anderen Strasse – ebenfalls in Lenzburg – vor rund zwei Wochen dasselbe passiert sei. Dies kann die Kantonspolizei nicht bestätigen. «Meldungen über weitere Delikte dieser Art aus den letzten Wochen liegen nicht vor. Eine Serie ist somit nicht erkennbar», heisst es.

Keine Wertsachen lagern

«Diebstähle aus Kellerräumen und -abteilen gab es schon immer», so Graser. Allerdings habe dieses Phänomen in den letzten Jahren wieder an Dynamik gewonnen. «Im Zuge des coronabedingten Booms sind Velos und namentlich hochwertige E-Bikes, Mountainbikes oder Rennvelos zur bevorzugten Beute geworden», so Graser. Am Werk seien gleichermassen Serientäter wie auch Gelegenheitsdiebe. «Unter letztere Kategorie fallen auch solche, die, wie in Lenzburg, bloss auf der Suche nach Beute sind, die sich irgendwie verwenden lässt – und sei es bloss zum Essen oder Trinken.»

Das Problem sei, dass Räume im Untergeschoss oft allzu einfach zugänglich sind. «Die auch heute noch oft aus Lattenverschlägen bestehenden Kellerabteile sind punkto Einbruchsschutz ein Witz», so Graser. «Ebenso unsicher sind Veloräume und Sammelgaragen, die gemeinsam genutzt werden und oft auch für Unberechtigte leicht zugänglich sind.» Die Kantonspolizei rate davon ab, Wertsachen in solchen Räumen aufzubewahren.

Dass Opfer von Diebstählen in sozialen Medien dazu aufrufen, Beobachtungen zu melden, könne sinnvoll sein. Aber: Die Verbreitung lasse sich nicht steuern, die Angelegenheit könne durch emotionale Kommentare angeheizt werden und ein «Kesseltreiben entfachen». Man soll sich den Beitrag gut überlegen, sich an die Fakten halten und eine sachliche Sprache wählen.