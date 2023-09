Lenzburg Ein Zeitzeuge des wirtschaftlichen Aufschwungs: Villa Wisa Gloria steht nun unter kantonalem Denkmalschutz Allein ihr Erbauer hat eine besondere Biografie. Aber auch die Villa selbst hat Einzigartigkeiten, die geschützt gehören. Das fand die Eigentümerschaft, beantragte eine kantonale Unterschutzschutzstellung – die ihr gewährt wurde.

Die Villa ist noch fast im Ursprungszustand, nur Bäder und Küche wurden angepasst. Bild: Kantonale Denkmalpflege Aargau

Dass er den Schritt machte, war überraschend. Aber wenn er ihn schon machte, dann sollte sich das Ergebnis dann doch sehen lassen können. In etwa so könnte man beschreiben, was sich damals abgespielt hat.

Worum es geht? Um die Lenzburger Spielzeugfabrik Wisa Gloria, damals noch die Widmer, Sandmeier und Co., die ihre Konkurrenz ganz schön ins Schwitzen brachte. Unter anderem die Schaffhauser Sender und Co. Sie und andere Firmen, die im gleichen Segment tätig waren, «strengten sich gewaltig an, der neu gegründeten Lenzburger Kinderwagenfabrik das Leben nicht leicht zu machen», heisst es in einem Beitrag in den Lenzburger Neujahrsblättern von 1932.

Umso unerwarteter kam die Einladung von Fritz Sender-Hurter im Jahr 1912. Er wollte die Herren der Lenzburger Firma treffen - und es wurde eine Fusion und der unvergessene Name Wisa Gloria draus. Sender-Hurter zog von Schaffhausen nach Lenzburg, an allerbeste Wohnlage.

Unterschutzstellung war Wunsch der Eigentümerschaft

Dort liess er sich vom Schaffhauser Architekten Karl Werner 1927 ein Haus entwerfen. Die Villa Wisa Gloria, wie sie rund hundert Jahre später genannt wird, hat auf mehreren Ebenen einen besonderen Wert. Das beweist die jüngste Entwicklung rund um das Haus: Sie steht neuerdings unter kantonalem Denkmalschutz. Und zwar nach einem entsprechenden Antrag der Eigentümerschaft.

Das ist eher aussergewöhnlich, wie Jonas Kallenbach, Bauberater Denkmalpflege vom kantonalen Departement Bildung, Kultur und Sport (BKS) auf Anfrage sagt. Der Aargau habe «eine vergleichsweise zurückhaltende Unterschutzstellungspraxis», führt er aus. Seien Gebäude betroffen, die sich in öffentlicher Hand befinden, wie Schulen oder Kirchen, werde der Kanton etwa bei Sanierungsabsichten häufiger angefragt. Dass Private den Wunsch anmelden, eine Unterschutzstellung zu prüfen, das komme zwar jedes Jahr vor, aber nur wenige Male. In Lenzburg sei das kommunale Inventar im Jahr 2017 erneuert worden, «möglicherweise hat das die Sensibilität erhöht», so Kallenbach.

Prüfung auf drei Kriterien

Beantragt die Eigentümerschaft eine Unterschutzstellung, prüft der Kanton verschiedene Kriterien, führt Kallenbach aus, das Wichtigste sei der Eigenwert. «Das kann man sich wie bei einem Oldtimer vorstellen», erklärt er weiter, «etwa: Was ist besonders gut erhalten, typisch für eine Zeit oder besonders selten?». Der Zustand der Villa Wisa Gloria sei «sehr, sehr toll». Vieles stamme noch aus der Ursprungszeit, mit Ausnahme der Bäder und der Küche, die modernisiert wurden. Oft habe die Eigentümerschaft solcher herrschaftlicher Häuser genügend Mittel, die Liegenschaft der aktuellen Mode anzupassen. Verständlich, aber aus denkmalpflegerischer Sicht nicht immer ideal für das jeweilige Gebäude.

Der zweite Punkt, der die Villa schützenswert macht: der historische Wert. «Lenzburg hat eine spannende Entwicklungsgeschichte», so Kallenbach. Eine richtiggehende «Perlenkette von Villen», die ab dem 19. Jahrhundert entstanden sei, zeuge vom wirtschaftlichen Aufschwung, den die Stadt erlebt habe.

Die Villa Wisa Gloria sei, so Kallenbach, eine von dreien, die in den 1920er-Jahren gebaut wurde. Und das an einer Top-Lage, was wiederum das dritte Kriterium für die Unterschutzstellung ist: der sogenannte Situationswert. Fritz Sender-Hurter liess sich nicht lumpen, er baute auf einer freien Fläche auf einer Kuppe mit Sicht auf das Schloss. Beste Wohnlage damals - und auch heute noch nicht zu verachten.

Keine Glasglocke über die Villa stülpen

Zur Villa gehören weitere Nebengebäude. Etwa ein Waschhaus; so weit nichts Ungewöhnliches, das hätten die meisten Herrschaftshäuser damals gehabt, so Kallenbach. Besonders an der Villa an der Gartenstrasse ist aber ein anderes Häuschen: eine Garage. Eine für Autos - wohl eine der ersten, wenn nicht die allererste überhaupt in Lenzburg.

Und was bedeutet der neue Schutzstatus nun für die Eigentümerschaft? Es gehe nicht darum, eine Glasglocke über ein Objekt zu stülpen, sagt Kallenbach. Also nicht darum, sämtliche Eingriffe zu verhindern. Sondern: «Das Objekt soll weiter bestehen, aber gut bewohnbar sein.» Änderungen sind also möglich, aber so, dass der kulturhistorische Wert der Villa nicht verloren geht.