Lenzburg «Ein Tag im Schloss»: Technoparty als Chance für das Schloss Lenzburg Am Daydance auf dem Schloss Lenzburg geben sich diesen Samstag, 19. August, elektronische Musik und jahrhundertealte Geschichte die Hand. Zum dritten Mal öffnen sich die Tore des Schlosses für ein Event, das die junge Generation ins Schloss locken soll.

Der letztjährige Daydance auf dem Schloss Lenzburg war sehr gut besucht. Bild: Thierry Vogelsang/zvg

Das Prinzip eines Daydance ist selbsterklärend: Die Feier wird von der Nacht auf den Tag vorverlegt. In der Regel ist gegen 22 Uhr Sendeschluss. «Ein Tag im Schloss» geht dieses Jahr in die dritte Runde. Nach nur knapp 20 Minuten waren alle Tickets ausverkauft. Im Vergleich zu den Vorjahren wird die Veranstaltung unter freiem Himmel und nicht in den Schlossmauern stattfinden. Es geht seitens Schloss auch um einen Test, wie stark der Schall der Outdoor-Veranstaltung vom Schlosshof nach aussen dringt.

Internationale Grössen und regionale Musik

Headlinerin am 19. August ist Magit Cacoon, eine international bekannte DJane aus Israel. Flankiert wird sie von regionalen und nationalen Grössen der elektronischen Musikszene. Auch heuer fand im Vorfeld ein Wettbewerb statt, bei dem ein Newcomer-Slot verlost wurde. «Wir wollen die Kultur in der Region fördern, deshalb haben wir explizit ein Talent aus dem Grossraum Lenzburg gesucht – und mit Russo Volume aus Hausen bei Brugg gefunden», so Müller.

Auch die Lichtshow beeindruckte die Besucherinnen und Besucher. Bild: Thierry Vogelsang/zvg

Die Kombination aus elektronischer Musik und historischer Kulisse zieht vor allem jüngeres Publikum an. Christine Ziegler ist die Geschäftsführerin der Stiftung Schloss Lenzburg. Sie betont, dass der Daydance eine willkommene Möglichkeit sei, Berührungsängste junger Menschen mit alten Traditionen abzubauen. «Mit der stetigen Weiterentwicklung des Events wollen wir die Balance zwischen historischem Erbe und Moderne finden. Es ist ein Prozess – und das finden wir spannend», erklärt Ziegler.

Technologie schützt Tradition

Die Geschäftsführerin der Stiftung Schloss Lenzburg betont weiter die verantwortungsvolle Aufgabe, immer ein Auge auf die Unversehrtheit von Schloss Lenzburg zu haben. Generell müssen sich Veranstalter hier an strenge Regeln halten. «Wir haben dieses Jahr unser komplettes Soundsystem überdacht und werden neu mit einer Technologie arbeiten, die übermässige Geräusche löscht», erklärt Müller. Damit sollen störende Lärmemissionen der Outdoor-Veranstaltung verhindert werden.

Technomusik soll junge Generationen auf das Schloss bringen. Bild: Jürg Zimmermann

«Wir möchten Emotionen, die mit dem Schloss in Verbindung gebracht werden, auf folgende Generationen übertragen. Aus diesem Grund wird elektronische Musik als förderungswürdig erachtet und dieser Anlass, der lokalen Talenten eine Bühne gibt, bewilligt.», so Ziegler. Auch für Organisator Yannick Müller ist Nahbarkeit wichtig: «Natürlich wünschen wir uns in diesem Jahr einen legendären Event. Schön wäre es auch, wenn wir die Kontaktscheu der älteren Generation abbauen könnten.»

Die Veranstaltung «Ein Tag im Schloss» findet am Samstag, 19. August, statt und ist bis 22 Uhr angesetzt. Der Event ist restlos ausverkauft.

Line Up 2023:

Headliner: Magit Cacoon (Crosstown Rebels)

Angy Laurel (Rok Klub)

D. Caboose (Offshore)

Oio (Nordstern)

Samas (Offshore)

Yannick Müller (Einmusika)