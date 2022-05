Lenzburg «Ein Mehrwert für alle»: Wie eine App Sehbehinderten in der Stadt Lenzburg hilft Mit «NaviLens» startete kürzlich ein Pilotprojekt in der Schweiz. Die App gibt Menschen mit einer Sehbehinderung und Blinden eine Orientierungshilfe. Mit Lenzburg wird die dritte Schweizer Stadt blindenfreundlicher.

Stephan Mörker scannt den Code vor der Tür des Büros. Soraya Sägesser

Sehbehinderte und Blinde haben es seit Mitte April einfacher in den Städten St. Gallen, Lausanne und Lenzburg. Denn mit «NaviLens» ist durch den Schweizerischen Zentralverein für das Blindenwesen (SZBLIND) ein Pilotprojekt für Sehbehinderte und Blinde in die Schweiz gekommen. Während in Städten wie Madrid oder New York das Angebot bereits besteht, ist dies in der Schweiz neu. «NaviLens» gibt sehbehinderten und blinden Menschen eine Orientierungshilfe.

Aus dem Handy ertönt: «Vier Meter. Achtung kleine Stufe. SZ BLIND Klingel oben rechts.» Kurz nach dem der QR-Code gescannt wurde, reagierte die App «NaviLens» sofort und es ertönen weitere Informationen. Die App teilt anschliessend laut die Distanz und die Richtung mit und warnt vor Hindernissen, beispielsweise eine Treppe.

Stadt Lenzburg ist Kooperationspartnerin

Während die anderen beiden Standorte in der Schweiz noch auf der Suche nach Kooperationen sind, ist in Lenzburg die Stadt involviert. So wurde nördlich des Bahnhofs am Ende der Rampe der erste QR-Code auf einem Schild positioniert. «Folgen Sie den Leitlinien», ertönt es aus dem Handy, nach dem der Code gescannt wurde.

Für SZBLIND startete das Projekt im Mai 2021. Nach der Planung hängen ein Jahr später 25 farbige Schilder mit QR-Codes rund um und im Gebäude des Blindenvereins. Es gäbe viele Produkte für Sehbehinderte, sagt Stephan Mörker, Leiter der Fachstelle Hilfsmittel. «<NaviLens> hat uns überzeugt.» Deshalb startete der Verein das Pilotprojekt in der Schweiz. Dass dies im Vergleich zu anderen Ländern länger gedauert hat begründet Mörker so: «Es kommt immer drauf an, wie stark die Blindenorganisationen an den jeweiligen Standorten vertreten sind.»

So sieht ein QR-Code von «NaviLens» aus. SZBLIND

Die QR-Codes sind für alle erhältlich, kosten aber. Nach dem Kauf werden die Codes programmiert und auf Schildern positioniert. Ob ein Text mit Wegbeschreibung, Musik, eine Website oder der Live-Fahrplan der SBB – vieles ist möglich mit der Applikation. Wenn alle Bahnhöfe der Schweiz mit den QR-Codes von «NaviLens» ausgestattet würden, kostete dies rund 10’000 Franken, sagt Andrea Eschbach, die Kommunikationsverantwortliche von SZBLIND. «Denn bis heute gibt es lediglich die Bodenleitsysteme an den Bahnhöfen», ergänzt Stephan Mörker.

Eine Applikation für alle

Diese Applikation können nicht nur deutschsprachige Sehbehinderte benützen, sondern auch viele Personen aus anderen Sprachgebieten. Denn die Texte bei «NaviLens» werden in 34 Sprachen übersetzt. Auch für sehende Personen ist diese Applikation spannend, beispielsweise bei einem Besuch im Museum. Dort kann die App eine Führung ersetzen und die Besucherinnen und Besucher informieren. «NaviLens» macht nicht nur Wegbeschreibungen, sondern beschreibt seit 2022 auch die Inhaltsstoffe der Cornflakes-Verpackung von «Kellog’s». Von Events über Museen bis zu Visitenkarten sei alles möglich, erzählt Mörker. «Es ist ein Mehrwert für alle.»

Das Pilotprojekt hat in Lenzburg bereits viele Rückmeldungen erhalten. SZBLIND hofft auf mehr Aufmerksamkeit, damit es nicht nur bei den drei aktuellen Standorten des Vereins bleibt.