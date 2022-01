Lenzburg Ein Lenzburger rudert seit rund über einem Monat über den Atlantik: «Da wussten dann auch die Fische, was es bei mir zu essen gab» Der 28-jährige Sandro Detig nimmt an der Talisker Whisky Atlantic Challenge teil und rudert dafür zwölf Stunden am Tag für einen guten Zweck. Er sammelt Spenden für Swiss Transplant und Cystische Fibrose Schweiz. Was ihm bei der Reise Probleme bereitet, und warum er einem Vogel einen Namen gab.

Sandro Detig vor dem Rennstart in La Gomera Mitte Dezember. Bild: zvg

Am 12. Dezember 2021 um 12.22 Uhr startet Sandro Detig in das Abenteuer seines Lebens, auf das er sich monatelang vorbereitet hatte. Im Rahmen der Talisker Whisky Atlantic Challenge rudert Detig 3000 Meilen über den Atlantik von La Gomera bis nach Antigua. Die Nervosität, die er am Abend vor dem Start empfunden habe, sei am Starttag vielmehr der Vorfreude gewichen, sagt der junge Ruderer.

«Der Start an sich war unbeschreiblich, das Publikum, das nicht nur mir, sondern auch allen anderen Ruderern zugejubelt und Glück gewünscht hat, erzeugte eine unglaubliche Atmosphäre.»

Mitgebrachte Gewürze verbessern das Essen

Inzwischen ist der 28-Jährige rund ein Monat auf hoher See. Die erste Nacht sei hart gewesen, sagt Detig: «Aber nicht die härteste. Von Seekrankheit geplagt, verbrachte ich sie trotz warmer und dicker Kleidung frierend.» Schon in der zweiten Nacht sei es ihm in seiner Kabine ein wenig besser gegangen, 24 Stunden später litt der 28-Jährige dann aber noch mehr: «Da wussten dann auch die Fische, was es bei mir zu essen gab.»

Das Essen auf hoher See und die fehlenden frischen Lebensmittel waren etwas, auf das sich Detig vor seiner Abreise eher weniger gefreut hatte. «Das Essen ist gar nicht so schlecht und lässt sich gut mit mitgebrachten Gewürzen etwas anfeuern. Mit einer grosszügigen Palette an Snacks habe ich auch eine breite Abwechslung zwischendurch», erklärt er. Trotzdem freue er sich auch darauf, nach dem Rennen wieder mehr Auswahl bei den Lebensmitteln zu haben.

«Ein frischer Salat wäre zum Beispiel auch nicht schlecht.»

Seine Tage verbringt Sandor Detig, wer hätte es gedacht, oft mit Rudern. «Aktuell rudere ich so ungefähr zwölf Stunden am Tag, aufgeteilt in vier Blöcke. Nachts wird ausgiebig geschlafen, immer so etwa acht bis neun Stunden.» Das entspreche etwa dem, was er vor dem Rennstart eingeplant habe. Mit Langweile hatte er in seinem ersten Monat auf dem Atlantik noch nicht zu kämpfen. Es gibt eigentlich ständig etwas Kleineres zu tun, wie etwa Körperpflege, kochen, abwaschen, Routenplanung und das Bewirtschaften der sozialen Medien.

Seit rund einem Monat rudert Sandro Detig über den Atlantik. Sowohl Weihnachten als auch Silvester verbrachte der 28-Jährige nicht mit seinen Liebsten, sondern alleine in seinem sechs Meter langen Boot. Mit der Einsamkeit habe er zurzeit noch nicht zu kämpfen, auch wenn er Tausende Kilometer von seiner Familie und Freunden entfernt ist. «Ich komme, wie ich es erwartet habe, gut klar.»

Kontakt halte er über Whatsapp und mit dem Satellitentelefon. «Auch meinen Geschäftskollegen habe ich mal telefonisch Hallo gesagt.» Und auch während des Rennens ist der Ruderer nicht ganz alleine. So hatte er schon öfters tierischen Besuch. Sei es von Walen, Orcas oder Schildkröten.

Ein Besucher schaut gar so regelmässig vorbei, dass er einen eigenen Namen erhalten hat. «Mark ist wahrscheinlich ein Wellenläufer und hat mich seit dem zweiten Tag ohne Ausnahme einmal pro Tag besucht. Ich bin gespannt, wie weit raus er mich begleiten wird.»

Er rudert von den kanarischen Inseln bis in die Karibik.

Alfonso und sein Boot Urki

In den sozialen Medien berichtet der Ruderer regelmässig von seinen Erlebnissen auf hoher See. So etwa von grossen Schiffen, die seinen Weg kreuzen: «Grosse Schiffe sind gemäss Seerecht dazu verpflichtet, mir auszuweichen, und bisher haben sich alle daran gehalten. Zudem sehe ich sie auch bereits Stunden vorher auf meinen Geräten und kann mit Kurs und Geschwindigkeit prüfen, ob es zu einer Kollision kommen könnte oder nicht.» Auch ein Gespräch von Angesicht zu Angesicht durfte er während des Rennens bereits führen, als er Alfonso mit seinem Boot Urki traf.

Bei all den Abenteuern, die Sandro Detig erlebt, darf nicht vergessen werden, wieso er zum Rennen angetreten ist. Er sammelt mit seinem Vorhaben Spenden. Das Geld, das er erhält, geht zur Hälfte an Swiss Transplant und Cystische Fibrose Schweiz.