Lenzburg Durchweg positive Voten von links bis rechts: Die Tagesschule «light» kommt Auch einen Änderungsantrag der Grünen zum Mittagstisch hat der Lenzburger Einwohnerrat bewilligt an der Sitzung am Donnerstagabend.

Eingerichtet wird die Tagesschule in den Räumlichkeiten der ehemaligen Bleiche. Bild: Michael Küng

Separate Klassen in eigenen Räumlichkeiten. So hätte die künftige Tagesschule in Lenzburg ausgesehen, wäre es nach dem Verein Tagesschule Lenzburg gegangen. Beziehungsweise: So sah es das Konzept vor, das der Verein im Auftrag der Stadt erarbeitet hat.

Der Stadtrat hat diese Variante zwar geprüft, den 34 anwesenden Einwohnerrätinnen und Einwohnerräten an der Sitzung von gestern Donnerstagabend aber eine andere Variante zur Abstimmung vorgelegt. Eine Tagesschule «light», wenn man so will. Eingeführt werden soll keine «Inseltagesschule», wie es der Stadtrat nennt, sondern ein Tagesschul-Modell. Die Unterschiede indes, so heisst es in der Botschaft des Stadtrats, seien klein. Es gehe primär darum, dass eben keine separaten Klassen geführt werden.

Anwesend sind an der Sitzung am Donnerstagabend 34 der insgesamt 40 Einwohnerrätinnen und Einwohnerräte. Bild: mhu

Namens der Geschäfts- und Finanzprüfungskommission lobte Ivanka Bašić (SP) den Stadtrat, dass er sich gut mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Die GPFK empfehle , die Vorlage anzunehmen. Die Voten der Parteien von rechts bis links waren ebenfalls durchweg positiv.

Einzig die Grünen stellten einen Änderungsantrag. Eigentlich hätten sie gar nichts gegen die Vorlage einzuwenden, sagte Regula Züger Cáceres namens ihrer Partei. «Auch dass die Kosten für den Mittagstisch von 25 auf 15 Franken sinken sollen, wird sehr begrüsst. Aber was ist mit den Familien, die wirklich tiefe Einkommen haben und zum Beispiel zwei Kinder? Sind die bereit, 30 Franken zu zahlen für den Mittagstisch?», fragte sie. Und beantragte, dass der Kredit dafür von 193'000 um 25'000 auf 218'000 Franken erhöht werden soll. Damit soll der Mittagstisch, wie die anderen wählbaren Module, einkommensabhängig verrechnet werden, gedeckelt sind die Kosten aber bei 15 Franken. Die Änderung wie auch die gesamte Vorlage wurden angenommen. Mit diesem Entscheid hat der Einwohnerrat einen grossen Schritt getan in Sachen Tagesschule, die auf das Schuljahr 2024/25 eingeführt werden soll.