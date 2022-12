Lenzburg Drei Parkplätze weniger vor der Altstadt – auf Wunsch des Gewerbes Zu eng – vor allem, wenn auch noch Waren angeliefert werden. Die drei Parkplätze bei der Einmündung vom Lenzburger Kronenplatz in die Leuengasse sollen deshalb verschwinden.

Die drei kostenpflichtigen Parkplätze, inklusive jener für gehbehinderte Menschen, bei der Einmündung vom Kronenplatz in die Leuengasse sollen aufgehoben werden. Bild: Eva Wanner

Praktisch ist es schon, so nah an der Rathausgasse zu parkieren, wie es nur geht. Aber eben auch sehr eng, nicht ganz ungefährlich wegen des Verkehrs rundherum und vor allem ist es nicht ganz einfach, das Auto wieder hinauszumanövrieren. Besonders, wenn man den vordersten der drei Parkplätze bei der Einmündung vom Kronenplatz in die Leuengasse erwischt hat.

Eher um den hintersten Parkplatz ging es aber den Gewerbetreibenden der Lenzburger Innenstadt. Dieser im Besonderen, aber auch die beiden anderen seien «knapp bemessen», sagt Markus Basler, Bereichsleiter Verkehr der Regionalpolizei Lenzburg, auf Anfrage. Und weiter: «So standen die Fahrzeuge oft noch mit einer Fahrzeughälfte auf dem Trottoir.» Die Gewerbetreibenden hätten sich deshalb mit dem Antrag an den Stadtrat gewandt, diese drei gebührenpflichtigen Parkplätze aufzuheben.

Ein weiterer Grund: Auch der Güterumschlag der angrenzenden Geschäfte wird im Bereich der drei Parkplätze erledigt. Drei Autos und ein Lieferwagen? «So war ein Durchkommen in diesem Abschnitt der Leuengasse nicht mehr möglich», erklärt Basler die heutige Situation.

Parkplatz für Gehbehinderte auf Kronenplatz

Die drei Parkplätze sollen deshalb durch ein einziges Parkfeld ersetzt werden, das allerdings für den Güterumschlag markiert wird. Die entsprechende sogenannte Verkehrsbeschränkung wurde im Amtsblatt publiziert. Noch bis am 5. Januar kann man Einsprache dagegen einreichen. Eine allfällige Einwendung muss einen Antrag und eine Begründung enthalten.

In derselben Ausschreibung ist eine weitere Neuerung angekündigt: Ein Parkplatz auf dem Kronenplatz soll mit einem Piktogramm für Gehbehinderte gekennzeichnet werden. Bisher war einer der drei Parkplätze an der Leuengasse, die nun verschwinden sollen, als solches Feld markiert.