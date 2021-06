Lenzburg Drei neue Umweltprojekte, darunter eine Holzschnitzel-Heizung mitten in der Stadt Die SWL investiert vier Millionen Franken in die neue Heizung im Keller der «Hypi» Lenzburg. Dazu sollen auf dem Dach der Autobahn und des neuen Turnzentrums je eine Photovoltaik-Anlage entstehen, wie das Unternehmen diese Woche bekanntgab.

Unter die Hypothekarbank Lenzburg kommt die neue Heizanlage. Bild: Florian Wicki

Sie sei inzwischen über 50 Jahre alt, die Heizzentrale bei der Lenzburger Altstadt. Als Markus Blättler seine Stelle als Geschäftsführer der SWL Lenzburg Energie AG im August 2008 antrat, habe man ihm bereits gesagt, die «urähnige» und gasbetriebene Anlage müsse demnächst ersetzt werden. Bis dato ist sie aber immer noch in Betrieb, was zwar für die Qualität der Anlage spreche, allmählich werde der Ersatz aber immer nötiger.



Nun will die SWL die Gas- durch eine Holzschnitzel-Heizung ersetzen, mehrheitlich aus Umweltgedanken, wie Blättler im Rahmen der Jahresmedienkonferenz der SWL erklärt hat. Die Anlage befinde sich im Keller der Hypothekarbank Lenzburg, ergänzte SWL-Verwaltungsratspräsident Martin Steinmann, was die ganze Sache verkompliziere: «Das schwierigste am Ganzen ist, an diesem Ort einen genug grossen Speicher aufzustellen, damit genug Holzschnitzel vorhanden sind und man so wenig wie möglich dort zufahren muss.»

Der enge Raum in der «Hypi» wird noch enger

Und Blättler fügte an, man könne eine Gasheizung einschalten, wenn Wärmebedarf vorhanden sei, und später wieder ausschalten: «Bei einer Holzschnitzel-Heizung können Sie das nicht.» Die müsse man laufen lassen, folglich werde ein Wärmespeicher benötigt für die Zeit, wenn gerade kein Bedarf vorhanden ist: «Da ist die Frage, ob man den noch kleiner machen kann», so Blättler, der Raum sei ohnehin schon eng.



Die Anlage soll um die 4 Millionen Franken kosten und entweder 2022, spätestens aber 2023 in Betrieb genommen werden.

A1-Überdeckung soll Solarpanels erhalten

Weiter hat die SWL zwei neue Photovoltaik-Anlagen in Planung. Eine soll auf das Dach des neuen Turnzentrums zwischen Autobahn und «Traitafina» kommen, das gebaut wird, weil der Vorläufer in Niederlenz nächstes Jahr schliessen muss und später abgerissen wird.

A1-Halbüberdeckung in Lenzburg, auf der bald eine Photovoltaik-Anlage gebaut werden soll. Bild: Florian Wicki

Die zweite Anlage will die SWL auf der Halbüberdeckung über der Autobahn bauen, die eigens errichtet wurde, um lärmgeplagte A1-Anstösser zu entlasten. Diesbezüglich hat die SWL bereits einen Planungsauftrag in Auftrag gegeben und ist ausserdem in Gesprächen mit dem Bundesamt für Strassen ASTRA, um die dafür notwendigen Bewilligungen zu erhalten.

Höherer Gewinn trotz tieferem Umsatz

Das Jahresergebnis der SWL kann sich sehen lassen, vor allem, wenn man die schwierigen Umstände berücksichtigt. So habe es zu Beginn der Corona-Pandemie im Frühling 2020 noch nach einem Umsatzeinbruch ausgesehen, so Blättler. Teilweise lag damals der Stromverbrauch 8 Prozent tiefer als üblich, weil die Industrie weniger produzierte und die Läden geschlossen waren. Zudem lagen wegen des warmen Wetters auch die transportierte Gasenergie (-4,3 Prozent) und der Energieabsatz bei der Fernwärme (-3,5 Prozent) tiefer als 2019.



Deswegen überrascht auch der rund 1,6 Prozent tiefere Umsatz von rund 55 Millionen Franken nicht. Dafür aber das Unternehmensergebnis, das mit 3,44 Millionen Franken über 22 Prozent höher liegt als im Vorjahr. Der Anstieg lässt sich aber durch tiefere Kosten begründen: Weil sich der Telematikbereich – analog zu einem Management-Buyout – ausgegliedert hat, fielen bei der SWL weniger Personalkosten an. Zudem profitierte das Unternehmen von günstigeren Konditionen bei der Energiebeschaffung.



Das Ergebnis wäre sogar noch besser, hätte das Unternehmen nicht deutlich höhere Abschreibungen vorgenommen als im Vorjahr; im Hinblick auf die Veränderungen in der Energiebranche sei das aber punktuell nötig geworden.



Zwei bis drei Rücktritte im Verwaltungsrat

Dieses Jahr erreichen der Präsident des Verwaltungsrates, Martin Steinmann und seine Vizepräsidentin, Marianne Klöti-Weber, das gemäss den Statuten zulässige Höchstalter – sie scheiden darum 2022 aus dem Unternehmen aus.

Ausserdem tritt eine der beiden Vertreterinnen der Stadt Lenzburg im Verwaltungsrat, Franziska Möhl, im Herbst bei den Stadtratswahlen nicht mehr an. Laut Blättler könnte die Stadt Möhl aber als «ausgewiesene Finanzfachfrau» im Verwaltungsrat der SWL behalten, falls sie sich dafür entscheiden würde, nur noch eine Vertretung im Gremium zu haben. Das wollte der Stadtrat nun in dieser Woche noch diskutieren und danach den Verwaltungsrat informieren.