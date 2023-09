Lenzburg Doch noch ein letztes Mal in der alten Bleiche: Anmeldung für «Lenzburg stellt aus» ist eröffnet Eigentlich wäre die alte Bleiche jetzt schon im Umbau. Wegen Verzögerungen kann die vorweihnachtliche Kunstausstellung nun aber doch noch einmal dort stattfinden.

Ende Jahr heisst es in der alten Bleiche zum vierten Mal «Lenzburg stellt aus». Archivbild (30.11.2021): Florian Wicki

An der alten Bleiche kommt man nicht vorbei. Im historischen Kontext, der etwa sichtbar wird am 150 Jahre alten Wasserrad, das von der früheren Bedeutung des Hauses zeugt.

Aber auch auf politischer Ebene: Nach mehreren Anläufen und Sitzungen – im Einwohnerrat wurde schon ein Vergleich zu «Und täglich grüsst das Murmeltier» gezogen – standen am Ende 5,9 Millionen Franken für die Sanierung des Hauses und des Wasserrads. Unter anderem soll die Tagesschule in das Gebäude ziehen. Indes: Über deren Einführung, wie sie sich der Stadtrat vorstellt, muss der Einwohnerrat erst noch entscheiden.

Item. Die alte Bleiche hat noch eine Ebene, auf der man sie bestens kennt: eine kulturelle. Im Rahmen von «Lenzburg stellt aus» konnten bereits dreimal Künstlerinnen und Künstler Ende Jahr ihre Werke im altehrwürdigen Gebäude zeigen.

40 Ausstellende wären perfekt

Für dieses Jahr sah es düster aus – zumindest, was die Lokalität anging. Denn nach den ursprünglichen Plänen der Stadt wären die Umbauarbeiten schon im Gang. Sind sie aber nicht– positiv für «Lenzburg stellt aus». Es kann auch zum vierten Mal am angestammten Ort stattfinden. «Für die nächste Ausstellung werden von der Kulturkommission verschiedene Optionen geprüft. Gesichert ist erst, dass die Tradition der Weihnachtsausstellung weitergeführt wird», heisst es bei der Stadt auf Anfrage.

40 Kunstschaffende machten im letzten Jahr mit. Das sei «organisatorisch perfekt». Bewerben können sich bis am 16. Oktober Künstlerinnen und Künstler, die einen Bezug zu Lenzburg haben, also entweder in Lenzburg wohnen, aufgewachsen sind oder ihr Atelier in der Stadt haben (Infos und Anmeldung: www.kultur-stadt-lenzburg.ch). Die Ausstellung, die vom 24. November bis am 10. Dezember stattfindet, sei eine Möglichkeit, «das umfangreiche, vielfältige Schaffen von Lenzburger Künstlerinnen und Künstlern kennenzulernen», wirbt die Stadt für den Anlass.