Lenzburg Diese Strassen in der Innenstadt sind während des Jugendfests gesperrt Das müssen die Fahrgäste des Regionalbus Lenzburg beachten am Donnerstag und Freitag, 13. und 14. Juli. Verschiedene Haltestellen sind geschlossen, mehrere Kurse werden umgeleitet.

Das Jugendfest hat Auswirkungen auf den Betrieb des Regionalbus Lenzburg. Bild: cis

Das Jugendfest in Lenzburg hat Auswirkungen auf den Verkehr. Diverse Strassen in der Innenstadt sind gesperrt ab Donnerstag, 13. Juli, 13 Uhr, bis Samstag, 10 Uhr. Mit Folgen für den Regionalbus Lenzburg: Geschlossen sind die Haltestellen Hypiplatz, Kronenplatz und Poststrasse. Eine provisorische Haltestelle wird beim Gertrud-Villiger-Platz eingerichtet.

Die Kurse des Städtlibus (Linie 391) verkehren direkt von der Haltestelle Beyeler via Mühlematttunnel–Malagaraintunnel zur Haltestelle am Gertrud-Villiger-Platz und umgekehrt. Der Schlossbus verkehrt vom Gertrud-Villiger-Platz via Malagakreuzung zur Haltestelle Mehrzweckhalle. In der Gegenrichtung sind die Kurse von der Haltestelle Mehrzweckhalle via Schützenmattstrasse–Kronenplatz zum Gertrud-Villiger-Platz unterwegs.

Eingerichtet wird eine provisorische Haltestelle beim Gertrud-Villiger-Platz. Bild: Screenshot

Während des Zapfenstreich-Umzugs am Donnerstag, 19.30 bis 20.30 Uhr, muss im Bereich Augustin-Kellerstrasse–Bahnhofstrasse bis Seetalplatz mit Behinderungen gerechnet werden, heisst es auf der Website des Regionalbus Lenzburg. «Es kann zu Wartezeiten und Verzögerungen kommen.» Während des Konzerts Kronenplatz von 20.50 bis 22 Uhr ist die Schützenmattstrasse geschlossen. Der Bus (Linie 393) fährt von der Haltestelle Mehrzweckhalle direkt zur Haltestelle Bahnhof.

Der Festumzug am Freitag, 10.15 bis 11.30 Uhr, tangiert die Linie 392. Diese wird umgeleitet: Bahnhof–Bahnhofstrasse–Mühlematttunnel–Bachstrasse–Altersheim–JVA–Ziegeleiweg und umgekehrt. Während des Lampionumzugs und dem anschliessenden Feuerwerk, 22 bis 24 Uhr, sind die Schützenmattstrasse und der Gertrud-Villiger-Platz geschlossen. Die Linie 393 fährt während der Sperrung von der Haltestelle Mehrzweckhalle direkt zur Haltestelle Bahnhof. (mhu)