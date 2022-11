Lenzburg Die Witterung hat Spuren hinterlassen: Das altehrwürdige Rathaus braucht eine Auffrischung Der Lenzburger Einwohnerrat entscheidet über einen Kredit von 1,55 Millionen Franken für die Dach und Fassadensanierung des Rathauses. Der Baustart ist nach dem Jugendfest im Juli 2023 geplant.

Die Witterung hat sichtbare Spuren hinterlassen an der Fassade des Lenzburger Rathauses. Auch das Dach ist an verschiedenen Stellen beschädigt. Für die Sanierung steht ein Kredit von 1,55 Mio. Franken zur Diskussion an der kommenden Sitzung des Einwohnerrats am 1. Dezember.

Das markante Gebäude stammt aus dem 17. Jahrhundert, befindet sich im Eigentum der Ortsbürgergemeinde und wird der Einwohnergemeinde zur Nutzung überlassen. Diese ist denn auch für den Unterhalt verantwortlich.

Die Südfassade wurde zuletzt Mitte der Achtzigerjahre saniert. Das Datum der letzten Renovation des Dachs ist laut Stadtrat unbekannt. Diverse Wassereintritte hätten zu Schäden geführt in den Räumlichkeiten im Dachgeschoss. «Um weitere Wasserschäden an der denkmalgeschützten Substanz des Rathauses zu verhindern, ist eine umfassende Dachsanierung unumgänglich», stellt die Behörde fest. Dazu werde ein Gerüst benötigt. «Eine gleichzeitige Sanierung der Fassade ist sinnvoll.»

Beim Farbkonzept reden Denkmalpflege und Restauratorin mit

Einen Projektierungskredit von knapp 36'500 Franken genehmigte der Stadtrat Mitte März dieses Jahres. Vorgesehen ist, einzelne Teile des barocken Dachstuhls sowie die Eindeckung mit Biberschwanzziegeln zu ersetzen, «wobei möglichst die bestehenden Ziegel wiederverwendet werden sollen». Durchgeführt werden ebenfalls Spenglerarbeiten am Hauptdach sowie am Turm. Die Wärmedämmung über den Arbeitsbereichen im dritten Obergeschoss werden erneuert.

Die Abbildung zeigt, welche Bereiche saniert werden. zvg

Die verwitterten und verschmutzten nord- und südseitigen Fassaden werden gereinigt, repariert und mit Mineralfarbe neu gestrichen. «Das Farbkonzept wird in Absprache mit der Denkmalpflege und der Restauratorin festgelegt», führt der Stadtrat aus. Auch die Fenster werden erneuert oder ersetzt. Mit der zusätzlichen Dämmung könne der Energieverbrauch reduziert werden.

Zur Gebäudehülle zählen die Zifferblätter und Zeiger der Rathausuhr, fährt die Behörde fort. Diese werden saniert. Gleichzeitig ist geplant, die Revision der Glockenausrüstung, der Uhrschlageinrichtung sowie die Pendel-Synchronisation der mechanischen Uhr und die Elektrifizierung der Glocken auszuführen.

Verschiedene Varianten ausgearbeitet und geprüft

Das für die Arbeiten notwendige Gerüst beeinträchtigt die regelmässig stattfindenden Veranstaltungen in der Rathausgasse nicht, hält der Stadtrat fest und nennt als Stichworte die Märkte oder das Gauklerfestival. Aus Rücksicht auf das Jugendfest werde erst per Ende Juli 2023 mit der Sanierung begonnen. Die Fertigstellung ist auf Ende Februar 2024 geplant, «wobei sich der Bauablauf aufgrund von allfälligen Regen- und Schneefällen verzögern kann».

Mit einer zusätzlichen Studie wurde übrigens abgeklärt, wie und in welchem Rahmen die nicht genutzten Flächen im dritten Obergeschoss und im Dachgeschoss ausgebaut werden könnten. Ausgearbeitet wurden verschieden Varianten. Die zusätzlichen Kosten von rund 2,4 Mio. Franken, lautet die Einschätzung des Stadtrats, stehen aber in einem Missverhältnis zur Fläche und zu den Arbeitsplätzen, die gewonnen werden könnten.

Weiter geprüft wurde, ob der Einbau eines Lifts in das Gebäude grundsätzlich möglich wäre. Ja, hat die Untersuchung gezeigt. Allerdings liessen sich zwischen Lifteinbau sowie Dach- und Fassadensanierung kaum Synergien bilden. Deshalb sei es sinnvoll, eine Installation erst im Zuge von grösseren inneren Umbaumassnahmen zu realisieren.