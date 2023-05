Lenzburg Die Vorfreude auf die Badi-Saison ist gross beim Schwimmbad-Team Die Vorfreude ist gross auf die neue Saison beim Team im Schwimmbad Lenzburg. Badmeister Christof Hübscher sagt, welches die Höhepunkte sein werden.

Badmeister Christof Hübscher und Restaurantleiterin Elisabeth Steiner hoffen auf viele Besucherinnen und Besucher. Bild: mhu

Wird es wieder Tage geben mit gegen 2000 Besucherinnen und Besuchern? Das Team im Schwimmbad Lenzburg jedenfalls ist bereit. Am Samstag, 13. Mai, beginnt um 9 Uhr die Saison, von 13 bis 14 Uhr findet ein Apéro für die Öffentlichkeit statt.

Wasser- und Lufttemperatur sind mit 18 Grad Celsius genau gleich hoch an der Medieninformation von Montagmorgen. «Gar nicht so kalt», findet Badmeister Christof Hübscher. «Ich freue mich darauf, dass es endlich wieder losgeht.» Er hofft auf eine unfallfreie Saison und – selbstverständlich – auf viele Gäste.

Für Restaurant sind Helferinnen und Helfer gesucht

Dieser Aussage pflichtet Restaurantleiterin Elisabeth Steiner zu. Schön sei, dass Eltern, die einst als Kinder mit ihren Eltern in der Badi anwesend waren, heute mit ihren eigenen Kindern wiederkämen. «Das ist doch herzerwärmend.» Betrieben wird das Schwimmbad-Restaurant vom ortsansässigen Hotel Krone. Diese Nähe habe Vorteile, sagt Elisabeth Steiner. Drohe in der Küche einmal etwas auszugehen, könne innert Kürze Nachschub geliefert werden. Apropos Kürze: Im neuen Ofen sind Pizza und Flammkuchen in wenigen Minuten bereit.

Alt und neu: Die Saisonkarten kommen im aufgefrischten Design daher (unten). Bild: mhu

Auch die Restaurantleiterin wünscht sich «Hammertage» wie im vergangenen Jahr, wie sie es zuvor noch nie erlebt habe. Solche seien zwar intensiv, aber genauso spannend und kurzweilig, stellt sie fest. Noch ist sie auf der Suche nach Mitarbeitenden für Teilzeiteinsätze an Mittwochnachmittagen und Wochenenden. Interessierte melden sich am besten direkt im Restaurant.

Elisabeth Steiner lobt die Zusammenarbeit mit dem dreiköpfigen Badmeisterteam – das übrigens neu mit roten T-Shirts eingekleidet wird – sowie den weiteren Helferinnen und Helfern. So könnten auch Spitzentage gemeistert werden. «Es funktioniert miteinander», bestätigt Badmeister Hübscher.

Feuerschalen sorgen für noch mehr Stimmung

Erneuert wurden, fährt er fort, auf diese Saison die Pfosten und Netze der Beachvolleyball-Anlage, die Grillstelle wurde ergänzt mit einem Granittisch. Gepflanzt wurden weiter fünf zusätzliche Bäume. «Wichtig ist, dass wir Schattenspender haben», sagt Hübscher. Ebenfalls wurden die Garderoben neu gestrichen, die Sonnenstore im Restaurant sowie das Seitentor ersetzt.

Die Saisonkarten kommen im aufgefrischten Design mit neuem Logo der Stadt daher, die Eintrittspreise bleiben aber unverändert. Nicht mehr angeboten werden einzig die 12er-Abonnemente. Als Höhepunkte im Saisonprogramm bezeichnet der Badmeister die beliebten Schaumpartys jeweils an den Mittwochnachmittagen oder das Nachtschwimmen, das im Juni und Juli dreimal durchgeführt wird – samt neuen Feuerschalen für mehr Stimmung. Auch das Volleyballturnier im Juli oder der Schwimmkurs des Elternvereins in der letzten Schulferienwoche kämen erfahrungsgemäss gut an, weiss Hübscher. Kurz: «Wir sind eine Badi für alle.»