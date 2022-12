Lenzburg Die unendliche Geschichte rund um den Lenzburger Bahnhof: Warum die vielen Projekte immer wieder scheiterten Von 1999 bis 2014 war Richard Buchmüller Stadtplaner von Lenzburg. Die verschiedenen Bauvorhaben zur Verbesserung rund um den Bahnhof erlebte er hautnah mit. Nun erzählt er, woran die Ideen – selbst als sie schon weit ausgereift waren – doch gescheitert sind.

Aus heiterem Himmel kam im Frühling 2014 das Aus für das Projekt «Loop», das in Lenzburg einen neuen Bahnhofplatz mit Bushof vorsah. Visualisierung: zur Verfügung gestellt

Bushaltestellen, Taxistandplätze, der «Seetaler», Autofahrer, Velofahrer, Fussgänger: Schon seit vielen Jahren kommen sich die Verkehrsteilnehmer beim Bahnhof Lenzburg in die Quere. Das soll sich ändern, aktuell ist eine Testplanung im Gang.

Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass nach Wegen gesucht wird, um die unterschiedlichen Bedürfnisse der Akteure am Lenzburger Bahnhof unter einen Hut zu bringen. Die Leidensgeschichte «Bahnhof Lenzburg» hat über Jahrzehnte schon verschiedene Kapitel geschrieben.

Bei zwei Gelegenheiten war sicher nicht die Stadt schuld, sagt er

Zwei Projekte, an denen in den vergangenen zwei Jahrzehnten geplant, die jedoch noch während der Projektierungsphase zur Makulatur wurden, hat Richard Buchmüller miterlebt. Dass die Projekte scheiterten, lag nicht bei den Lenzburger Verantwortlichen, sagt er.

«Beide Male hatten sich bei den SBB in der Zwischenzeit die Bedürfnisse geändert.»

Wie konnte es so weit kommen? Buchmüller war von 1999 bis 2014 Leiter des damaligen Stadtbauamtes Lenzburg und hat als verantwortlicher Stadtplaner die unglücklichen Entwicklungen bei der Bahnhof-Planung hautnah miterlebt. Er erzählt, weshalb die zwei Projekte platzten, die Lenzburg einiges an «Lehrgeld» gekostet haben.

Richard Buchmueller, ehemaliger Lenzburger Stadtplaner.

Bild: Emanuel Per Freudiger (24.1.2013)

Lehrgeld in Anführungszeichen deshalb, weil laut Buchmüller dank den damaligen Planungsarbeiten das Gebiet um den Bahnhof weiterentwickelt werden konnte, «ohne dass negative Präjudizien geschaffen wurden für die immer noch anstehende Ausgestaltung des Bahn- und Bushofes».

Beispiele sind das Stadtquartier «Im Lenz», die zwei Auftaktbauten zur Bahnhofstrasse als Abschluss zum Bahnhofplatz Ost («Lenzportal» und «Arcmala») sowie das Stapferhaus.

Anlauf 1998: Seetalbahn soll auf dem Gleis 6 einfahren

Ein verbesserter Zugang von der Seetalbahnlinie zu den Zügen und die Gestaltung eines benutzerfreundlichen Bahnhofs: Dieses Ziel wurde 1998 als vordringlich deklariert. Gemeinsam mit SBB, Kanton, Regionalbus Lenzburg wurden Modellstudien erarbeitet, die das gesamte städtebauliche Nutzungspotenzial mit den erforderlichen Erschliessungen und Parkierungsmöglichkeiten aufzeigten.

Als einer der wichtigsten Schritte sahen SBB und Kanton vor, die Seetalbahnlinie neu in den Bahnhof ins Gleis 6 einzuführen. Buchmüller erinnert sich: «Das bedeutete, dass der Seetaler über einen Kreisel an der Bahnhofstrasse geführt wird. Das hat dem Kanton vorerst gar nicht gepasst.» Stadtrat und kantonale Planer hätten sich in Frauenfeld jedoch überzeugen können, dass ein derartiges System erfolgreich funktionieren könne.

Die Seetalbahn am Bahnhof Lenzburg, 2006 noch am Gleis 11.

Bild: Walter Schwager (7.6.2006)

Die direkte Einführung des «Seetalers» in den Bahnhof Gleis 6 wurde nun zum wesentlichen Parameter für die weitere Entwicklung von Bahnhof und Umfeld. Darauf basierend wurde ein Kommunaler Richtplan Bahnhof Lenzburg erarbeitet, dem sich die Einwohnergemeinde, SBB, Kanton, Coop Immobilien AG, Schweizerische Post, Regionalbus Lenzburg, Hero und die damalige Neuen Aargauer Bank beteiligten.

Rückblickend bezeichnet der frühere Lenzburger Stadtplaner dieses Dokument als wertvolle Vorarbeit, um den Bahnhof-Anrainern die bereits erwähnte und in der Zwischenzeit teilweise auch erfolgte autonome Entwicklung zu ermöglichen.

Im Frühling 2002 lag der Planungsvertrag vor, ebenso die Grundlagen über die untersuchten Aspekte zu Städtebau, Nutzung, Verkehr und Umwelt sowie Kosten und Erträge. Die Aufwendungen von 415'000 Franken wurden auf die Partner verteilt. Die Kreditabrechnung, die erst im Frühling 2016 vorgelegt wurde, sorgte im Einwohnerrat für heftige Diskussionen.

Mit 251'000 Franken war der bewilligte Anteil der Stadt von 190'000 Franken unter anderem deshalb überschritten worden, weil die Hero nicht bezahlte und sich auf die Verjährungsfrist berief.

2006: Das Aus, der Gexi-Ausbau hat Vorrang

Im April 2006, als Mitwirkungsbeitrag der SBB zum Richtplan, wie er annahm, wurde Bauamtsvorsteher Buchmüller zu den SBB-Verantwortlichen nach Luzern gerufen. Mit der Hiobsbotschaft, die ihn dort erwartete, hatte er jedoch nicht gerechnet. Er erzählt:

«Ein Gründonnerstag ist es gewesen, als mir eröffnet wurde, dass die SBB vom geplanten Vorgehen abweichen und von der Einführung des Seetalers auf das Gleis 6 abrücken will.»

Anstelle der Einfahrt auf Gleis 6 sollte die Gleisanlage auf dem bisherigen Trasse belassen und die Haltestelle auf die Höhe des Bahnhofgebäudes vorverlegt werden. Grund für die Planänderung: Die SBB war mit dem inzwischen geplanten Ausbau des dritten Geleises zwischen dem Bahnhof Lenzburg und dem «Gexi» zur Einsicht gelangt, dass Platz und Kapazitäten zu knapp werden, um auch noch die Seetalbahneinführung auf Gleis 6 zu verkraften. Buchmüller bedauert:

«Damit wurde einer weit fortgeschrittenen Planung der Riegel geschoben.»

Dieser Entscheid hatte weitrechende Folgen: Den «Seetaler» in den Bahnhof zu führen, war Bestandteil des Kantonalen Richtplanes gewesen. Die Abkehr machte dessen Anpassung nötig. Das Geschäft ging zurück an den Grossen Rat, der diese Änderung nochmals neu beraten und genehmigen musste.

Bei der Stadt zeigte man sich letztlich nicht unglücklich über den Projektwechsel der SBB. Der damalige Stadtammann Hans Huber befand, dass die neue Variante von den Abläufen her besser sei, weil das Gleis nicht mehr über die Bahnhofstrasse geführt werde, wie er dieser Zeitung sagte.

Damit verbunden war das Aus für den neuen Bahnhofplatz. Buchmüller sagt:

«Immerhin wurde die Vorverlegung der Haltestelle des Seetalbahn auf die Höhe des Bahnhofaufnahmegebäudes realisiert mit der Ausgestaltung des Bahnhofplatzes als Begegnungszone. Das war sozusagen eine Vorwegmassnahme für eine spätere Bahnhofplatz-Neugestaltung.»

Anlauf 2009: Die Geburt vom Bahnhofplatzprojekt «Loop»

Drei Jahre später, 2009, wurde ein neuer Anlauf genommen, um die Verhältnisse beim Bahnhof zu verbessern. Mittlerweile beförderte der Regionalbus jährlich zwei Millionen Passagiere. In der Einwohnerratsvorlage für den Verpflichtungskredit von 230'000 Franken für einen Projektwettbewerb war die Rede von «unhaltbaren Zuständen» und «prekären Verhältnissen» für die Buspassagiere. Druck gab es auch seitens der SBB, weil der Gesamtausbau des Bahnhofs Lenzburg Teil der eidgenössischen Agglomerationsverkehrsmassnahmen ist.

Die Wettbewerbsaufgabe umfasste den Bahnhof- und Busplatz mit Perrondach vor dem Bahnhofhauptgebäude inklusive Veloparking, Kurzparkierplätze für Autos und Taxistandplätze. Aus dem Wettbewerb ging das Projekt «Loop» von Stutz und Bolt und Partner, Winterthur, sowie Nipkow Landschaftsarchitektur, Zürich, als Sieger hervor.

Das Projekt «Loop» wurde nie realisiert. Visualisierung: zur Verfügung gestellt

Dieses Projekt hatte jedoch bereits zu Beginn einen schweren Stand. Zuerst kam von politischer Seite Ungemach: Dem Verpflichtungskredit von 980'000 Franken drohte Ende Mai 2012 im Einwohnerrat die Rückweisung, weshalb der Stadtrat das Geschäft zurückzog.

In einem Interview sagte der damalige Stadtammann Hans Huber anschliessend, «dass die Diskussion zwischen rechts und links fast zu einem Glaubenskrieg ausgeartet wäre». Im Zug dieser Debatte wurde eine Bahnhof-Begleitkommission ins Leben gerufen, die den Prozess unterstützen sollte.

Hans Huber war bis 2012 Lenzburger Stadtammann. Bild: Ruth Steiner (13.2.2020)



Im November 2013 bewilligte der Einwohnerrat einen Verpflichtungskredit von 1,449 Millionen Franken für die Projektierung von «Loop». SBB, Kanton und Stadt Lenzburg sollten sich anteilsmässig an den Kosten beteiligen.

2014: Das Projekt «Loop» wird Opfer der Gleisgeometrie

Doch die Freude war nur von kurzer Dauer. Aus dem vorgesehenen Spatenstich im Frühjahr 2016 für den neuen Bahnhofplatz wurde nichts. Am 17. April 2014 liessen die SBB erneut eine Bombe platzen. «Loop» ist gestorben, titelte diese Zeitung. Was war passiert?

Die SBB hatten die Passagierzahlen, mit welchen sie in ihrer Studie gerechnet hatten, von täglich 25'000 auf 40'000 angepasst. Buchmüller erklärt:

«So gesehen, vermochten die bestehenden Breiten der Unterführungen und Perrons für die zu bewältigenden Zugänge auf die Bahn bei weitem nicht mehr zu genügen.»

Für die Planungsarbeiten hatte man bisher rund eine halbe Million Franken aufgewendet. Ein harter Schlag sei das gewesen, erinnert Buchmüller sich. Der Stadtplaner, der damals kurz vor der Pensionierung stand, hätte sich ein schöneres Abschiedsgeschenk gewünscht. Jetzt, mit etwas Distanz zu diesem Beschluss sagt er:

«Die Zeit und die Entwicklung waren schneller als die Planer. Die Prioritäten für den Ausbau und die Neugestaltung des Bahnhofs waren insbesondere in der zeitlichen Abfolge der Planungen zwischen den Ebenen der SBB und der Stadt Lenzburg nicht ganz immer kongruent.»

Aktuell sind wieder Planungsarbeiten für einen neuen Bahnhofplatz am Laufen.