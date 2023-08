Lenzburg «Finanzhaushalt ist eine der grössten Herausforderungen»: Auf die Stadt kommen happige Investitionen zu Lenzburgs Vizeammann Andreas Schmid präsentiert das Budget 2024 und sagt, warum ein negatives Gesamtergebnis keine Option ist.

Für die Fassaden- und Dachsanierung beim Rathaus sind 873’000 Franken vorgesehen. Bild: mhu

Zwar rechnet Lenzburg mit einem Gewinn von knapp 146’000 Franken. Die gebundenen und nicht beeinflussbaren Ausgaben aber nehmen erneut deutlich zu, der Handlungsspielraum der Stadt wird kleiner. «Das müssen wir so zur Kenntnis nehmen», sagt Vizeammann Andreas Schmid (FDP). Zusammen mit Marc Lindenmann, Leiter Abteilung Finanzen, präsentiert er an einer Medienorientierung am Montagvormittag im Rathaus das Budget 2024.

Dieses basiert auf einem unveränderten Steuerfuss von 105%. Zu einer deutlichen Mehrbelastung führen die Abgaben an den Kanton an die Pflegefinanzierung und Restkosten Sonderschulung, Heime und Werkstätten von 451’000 Franken, aber auch die Energiekosten von 329’000 Franken.

Verschiedenes ist zurückgestellt worden

Um eine Selbstfinanzierung von 5 Millionen Franken erreichen zu können, hätten verschiedene Vorhaben zurückgestellt werden müssen, darunter die Schaffung einer Abteilung Gesellschaft, mehrere Betriebs- und Gestaltungskonzepte im Strassenbereich oder eine verbesserte Vorsorgelösung für das Personal, so Schmid.

Andreas Schmid ist Vizeammann. Bild: mhu

Budgetiert ist ein Steuerertrag von 38,31 Millionen Franken. Bei den Einkommens- und Vermögenssteuern wird mit einer Zunahme von rund 0,6 Millionen Franken gerechnet gegenüber dem Steuerabschluss 2022.

Die Nettoinvestitionen betragen voraussichtlich 9,6 Millionen Franken. Grosse Brocken sind die Gebäudesanierung Bleiche mit Wasserrad von 3 Millionen Franken, die Realisierung der zweiten Etappe Schulhaus Mühlematt von 1,23 Millionen Franken oder die Fassaden- und Dachsanierung Rathaus von 873’000 Franken. Für bauliche Massnahmen bei den Verwaltungsgebäuden sind 200’000 Franken eingeplant.

Negatives Gesamtergebnis ist keine Option

Die aktuelle Aufgaben- und Finanzplanung 2024 bis 2028 sieht Nettoinvestitionen von 59,6 Millionen Franken vor, zeigen Schmid und Lindenmann auf. Die Nettoschuld werde von aktuell rund 0,6 Millionen auf voraussichtlich fast 36,6 Millionen Franken ansteigen auf Ende der Planperiode.

Der Finanzhaushalt der Einwohnergemeinde werde in den nächsten Jahren eine der grössten Herausforderungen der Stadt sein, stellt Vizeammann Schmid in seinen Schlussbemerkungen fest. Ein negatives Gesamtergebnis sei keine Option. Um Lenzburg auch in Zukunft weiterentwickeln zu können, müssten zusammen mit der Verwaltung Optimierungspotenziale erkannt und umgesetzt werden im Betrieb. Auch die Investitionen seien kritisch zu prüfen, um den Finanzhaushalt im Lot zu halten.

Der Stadtrat legt dem Einwohnerrat das Budget an der Sitzung am 14. September vor, dem Stimmvolk an der Urnenabstimmung am 26. November.