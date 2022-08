Lenzburg Der Teegarten im Widmipark geht in die fünfte Saison und erhält so viele Spenden wie noch nie Das Konzept des Lenzburger Teegartens funktioniert. Auf dem Programm steht in diesem Jahr Turnen für Menschen über 70 Jahre, Gutenachtgeschichten einer professionellen Märchenerzählerin – und neu gibt es dank der Stadt Lenzburg einen Pingpong-Tisch.

Der Teegarten im Widmipark geht in die fünfte Saison. zvg

Was anfangs ein Projekt für mehr Gemeinschaft der Kulturkommission Lenzburg war, ist heute im Widmipark in Lenzburg fest etabliert: der Teegarten. Pünktlich nach den Sommerferien wird der Holzpavillon aufgestellt und verweilt dann bis zu den Herbstferien auf der weitläufigen Rasenfläche. Dieses Jahr feiert das Projekt seine fünfte Saison.

Fabian Würmli, Co-Präsident des Vereins hinter dem Teegarten, ist mit dem Start der Saison mehr als zufrieden. «Wir hatten in diesem Jahr noch mehr Helferinnen und Helfer als in den Jahren zuvor», sagt er. Der Aufbautag und die genauen Zeiten werden im Vorfeld jeweils auch in den sozialen Medien geteilt. Unter den Helfenden sind nicht nur Vereinsmitglieder, sondern auch Anwohnerinnen und Anwohner.

Fabian Würmli, Co-Präsident des Vereins hinter dem Teegarten. Zvg

Für den Teegarten ist es nicht nur die fünfte Saison, sondern auch die erste nach der grossen Umfrage vom vergangenen Jahr. Die Bewertungen für den Teegarten fielen dabei gut aus. Dass dies so geblieben ist, spürt der Verein auch in dieser Saison: «Wir verzeichnen mehr Spenden, vor allem über Twint», sagt Würmli. Spenden über die App waren schon im vergangenen Jahr möglich, der Co-Präsident vermutet aber, dass sich Twint immer mehr etablieren kann. Negative Kritiken, wie im vergangenen Jahr, gab es bis jetzt noch nicht.

Der alte Pavillon hat bald ausgedient

Die Teilnehmenden der Umfrage wurden zudem gefragt, ob sie sich eine Fixinstallation des Pavillons wünschen, dazu sagte weniger als die Hälfte Ja. 29 Prozent wünschten sich, dass der Teegarten das ganze Jahr betrieben wird. Und ein Viertel war der Meinung, dass alles so bleiben soll, wie es ist. Letzteres ist derzeit auch geplant: «Eine Verlängerung der Saison ist derzeit nicht vorgesehen», sagt Würmli. Was sich im nächsten Jahr jedoch ändern dürfte, ist der Pavillon an sich. «Unser heutiger Pavillon ist fünf Jahre alt und kann nicht ewig auf- und abgebaut werden. Wir werden in dieser Saison Ideen für die Zukunft besprechen.»

Derzeit dreht sich im Teegarten jedoch alles um die aktuelle Saison. Eine Änderung, die ins Auge fallen dürfte, ist der Pingpong-Tisch, welcher von der Stadt Lenzburg zur Verfügung gestellt wurde. Das Programm bietet, wie schon in vergangenen Jahren, Aktivitäten für Jung und Alt. Neu gibt es in dieser Saison Gutenachtgeschichten für Klein und Gross mit der ausgebildeten Lenzburger Märchenerzählerin Therese Wüthrich. Auch auf dem Programm steht «Turnen ab 70» mit einer Musik- und Bewegungsleiterin und ein Konzert der Band MCM Blue.

Die Saison 2022 dauert bis am 23. September und es soll nicht die letzte sein. So Würmli:

«Wir sind guten Mutes. Vor allem, weil wir uns in jedem Jahr weiterentwickeln können.»

Auch die Rückmeldungen, die der Verein erhalte, seien grossmehrheitlich sehr positiv. «Wir haben das Gefühl, dass wir uns gut in Lenzburg etabliert haben. Auch innerhalb des Vereins sind wir ein gut eingespieltes Team», so der Co-Präsident.