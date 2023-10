Lenzburg Der Name «Altes Landgericht»: Es geht nicht um das Haus, sondern um eine Ortsbezeichnung Christoph Moser, alt Stadtschreiber und Betreuer des Lenzburger Stadtarchivs, hat zum Namen des Hauses recherchiert und klärt auf.

Wie es zu seinem Namen kam, weiss alt Stadtschreiber Christoph Moser. Bild: Michael Hunziker

Der Artikel in der AZ vom 2. Oktober bedarf bezüglich Herkunft des Namens «Altes Landgericht» einer Berichtigung. Wie Nachforschungen von Hans Hänny, ehemals Betreuer des Stadtarchivs, und des unterzeichnenden Verfassers gezeigt haben, war das Gebäude nie Sitz des Landgerichts, sondern wurde im 17. Jahrhundert als Wohnhaus errichtet und bis zur Einrichtung des Heimatmuseums 1937 stets als Wohnhaus genutzt.

Das Landgericht der Grafschaft Lenzburg tagte vom Mittelalter an bis und mit der Zeit der bernischen Herrschaft über den Westaargau «unter dem Sarbaum» auf der offenen Landstrasse, ausserhalb des Burgernziels der Stadt Lenzburg, das heisst, jenes Gebietes, in dem die Gerichtsbarkeit der Stadt galt. Wenn das Gericht witterungshalber gelegentlich in einem Gebäude tagte, dann im Rathaus oder in einem Wirtshaus innerhalb der Stadtmauern. In späterer Zeit war der Tagungsort des Landgerichts vis-à-vis des Hauses «zum alten Landgericht», d. h. das Areal, auf welchem der Sternenbrunnen steht, ausgemarcht. Wie aus einem der im Stadtarchiv aufbewahrten Fertigungsprotokolle hervorgeht, wurde diese Parzelle nach dem Ende der bernischen Herrschaft vom Staat Aargau an die Gemeinde Lenzburg veräussert. Wesentlich ist, dass das Haus nicht «altes Landgericht» heisst, sondern als Ortsbezeichnung «zum alten Landgericht», weil es vis-à-vis der ehemaligen Tagungsstätte des Landgerichts liegt.

An der gleichen Stelle tagte unter dem Vorsitz des Landvogts übrigens auch das Blutgericht; jene Instanz, welche die schweren Verbrechen beurteilte, welche meist zu einem Todesurteil führten. Die Verurteilten wurden anschliessend zum Richtplatz bei den Fünf Linden geführt, wo sie durch den Scharfrichter gehängt oder mit dem Schwert enthauptet wurden. (Christoph Moser, alt Stadtschreiber, Betreuer des Stadtarchivs im Nebenamt)