Lenzburg Pasta-Wagen-Crowdfunding: Dem Verein Phönix fehlen noch 29'000 Franken zur Erfüllung eines Traums Der gemeinnützige Verein Phönix will neben dem Restaurant Kosthaus in Lenzburg auch einen Foodtruck mit frischer Pasta und Saucen betreiben. Das Crowdfunding für die Anschaffung läuft noch einen Monat lang.

Bald frische Pasta statt Burgerbuns: Hussein Baylouna (rechts) und Patrick Frei bei der Arbeit in der Küche des Lenzburger «Kosthauses». Valentin Hehli

«Es war schon lange ein Herzenswunsch von mir, einen Foodtruck zu betreiben», sagt Christoph Durrer. Seit Mai 2021 leitet er den gemeinnützigen Lenzburger Verein Phönix, der im Quartier «Im Lenz» das Restaurant Kosthaus führt. Nun soll das Angebot erweitert werden: Seit dem 21. Februar läuft auf lokalhelden.ch die Finanzierungsphase eines Crowdfundings für einen Pasta-Wagen.

«Wir möchten damit einerseits in Gewerbegebieten ohne grosses Gastro-Angebot präsent sein, zum Beispiel an fixen Tagen pro Standort. Andererseits möchten wir auch etwa den Lenzburger Wochenmarkt sowie Anlässe, private Feiern und Streetfoodfestivals besuchen», sagt Durrer. Er habe bereits Anfragen für Caterings erhalten, musste jedoch bisher alle vertrösten.

Monatliche Pasta- und Saucen-Lieferung als Belohnung

Die Idee des Trucks habe das Team schnell positiv aufgenommen. In einer Arbeitsgruppe – auch die Lernenden waren involviert – einigte man sich dann auf hausgemachte Pasta. «Es gibt schon so viel anderes. Burger, Bratwurst und Pommes kennt man von Foodtrucks, das müssen wir nicht auch noch machen», so Durrer.

Ausserdem würden viele Leute Pasta mögen, «und gekauft oder hausgemacht macht einen Weltunterschied». Mit den frischen Teigwaren sollen im Truck auch verschiedene hausgemachte Saucen aus regionalen Produkten angeboten werden. Beides ist im Crowdfunding auch eines der «Mercis» für eine Unterstützung – mit monatlicher Lieferung.

Für die Realisierung liegt das Ziel auf lokalhelden.ch bei 55’000 Franken, die Finanzierungsschwelle bei 45’000 Franken. Zusammengekommen sind bislang 5760 Franken, dazu kommen 10’000 Franken von der Stiftung Lebensraum Aargau – aber nur, wenn das Projekt die Schwelle erreicht.

Dafür fehlen noch gut 29’000 Franken. «Die Hauptausgabe wird der Truck selber sein», sagt Durrer. Man setze auf ein Occasion-Modell. Das restliche Geld soll in «die ideale Pasta-Maschine» der Seenger Firma Korngold sowie in weitere Infrastruktur wie Pfannen, Geräte, Werkzeuge, Stehtische und Werbung fliessen.

Die Finanzierung läuft noch bis zum 17. April. Sollte es nicht reichen, werde man die Idee aber nicht fallen lassen, so Durrer: «Dann müssten wir aber nochmals von Null beginnen und würden Stiftungen direkt anfragen.»