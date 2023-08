Lenzburg Dem Turnzentrum entgehen wegen fehlender Übernachtungsmöglichkeiten Einnahmen Die Nachfrage nach Vermietungen des neuen Aargauer Turnzentrums an Vereine oder Gruppen wäre gross. Aber wo sie übernachten und essen sollen, ist ungeklärt.

Führung durch das neue Turnzentrum Aargau in Lenzburg, Aargauer Turnverband, 8. März 2023. Alex Spichale / SPO BAD

Das im Frühling eröffnete kantonale Turnzentrum in Lenzburg hätte eigentlich viele Anfragen für Sport- und Trainingslager während der Sommerferien - sogar aus dem Ausland. Doch es steht zumeist leer, wenn es nicht gerade von den Aargauer Spitzenturnern genutzt wird. Denn wie das Regionaljournal Aargau-Solothurn von SRF berichtet, kommen die Vermietungen dann doch nicht zum Abschluss - wegen fehlender Übernachtungsmöglichkeiten.

Laut Turnzentrum-Betriebsleiter Pascal Hunziker wolle man heute während Trainingslagern nicht mehr in Zivilschutzanlagen und Pfadiheimen übernachten. Auch mit der Verpflegung hapert es am Standort im Lenzburger Industriegebiet. «Trotz einem guten Angebot, was die Miete betrifft, und einem hervorragenden Angebot, was die Infrastruktur betrifft, kann man das Gesamtpaket momentan nicht befriedigend anbieten», konstatiert Hunziker im Regionaljournal.

Man habe die Situation mit Unterkunft und Verpflegung aber nicht schon während der Bauzeit mitdenken können: «Gegen Ende der Bauzeit gab es eine gewisse Hektik bezüglich Abschlussarbeiten, und wir waren von den Ressourcen her knapp aufgestellt. Das Thema Trainingslager haben wir sicher unterschätzt.» Man sei aber dran, Lösungen zu finden, denn wirtschaftlich gesehen würde sich das Angebot fürs Turnzentrum durchaus lohnen. (nro)