Lenzburg Rückkehr in die Altstadt und neue Rekorde: Das war der Lenzburger Lauf 2023 Das Laufvolk hatte am Samstag die Stadt im Griff. Über 1300 Personen nahmen teil.

Die erste Schülergruppe beim Start. Bild: Eva Wanner

In den Cafés und vor den Restaurants sitzen Menschen, trinken Kaffee, essen Zmittag. Es wird geplaudert, das zwar nicht immer so sonnige aber doch trockene und freundliche Wetter in vollen Zügen genossen. Alles wie immer an einem Samstag in der Lenzburger Rathausgasse. Zumindest fast. Dass doch etwas anders ist, zeigen die Absperrbänder und -Gitter und die vielen Menschen mit gelben Westen. Und die Menschen, die gruppenweise angelaufen kommen. Und natürlich die Väter, Grossmütter, kleinen Geschwister, Freunde und alle anderen Fans der kleinen und grossen Läuferinnen und Läufer, laut und fröhlich anfeuern.

Zum zweiten Mal wurden Start und Ziel des Lenzburger Laufs nun wieder in der Altstadt platziert. Das Konzept hat sich bewährt; das bestätigen sowohl die Aussagen von Teilnehmerinnen als auch Zuschauern. Und nicht zuletzt die Anzahl Anmeldungen: 1334.

Lenzburger und Grossrätin gewinnen

Auch heuer konnten verschiedene Strecken absolviert werden beim Event, der zu den AZ Goldläufen gehört. Die kürzeste war die 500-Meter-Runde durch die Altstadt, dann die 2,6 Kilometer Kurzstrecke, die 5,2 Kilometer Jogging-Strecke und die Hauptroute mit 10 Kilometern.

Den Hauptlauf gewonnen hat bei den Frauen Nicole Boder-Müller aus Buttwil; SVP-Grossrätin und Präsidentin der Bezirkspartei Muri. Sie absolvierte die Strecke in 43:1 Minuten. Mélanie Fischer aus Seon kam nach 43:41 als Zweite ins Ziel.

Daniel Lustenberger mit neuem Rekord

Bei den Männern hat der Lenzburger Daniel Lustenberger – erneut – alle hinter sich gelassen. 32:46 Minuten brauchte er für die Strecke; noch weniger als im letzten Jahr mit seiner Streckenrekordzeit von 33:01 Minuten. Der heuer Zweitplatzierte Mesfin Müller aus Buochs (NW) war 33:35 Minuten unterwegs. (Ranglisten: www.lenzburgerlauf.ch)

Die längste Strecke hatten die Waffenläuferinnen und Waffenläufer zu absolvieren: Ganze 12,8 Kilometer. Die Männer hatten dabei eine 6,2 Kilo schwere Packung auf dem Rücken, die Frauen 5 Kilo. Wie anstrengend das ist, war den Sportlerinnen und Sportlern deutlich anzusehen. Aber auch sie wurden an verschiedenen Ecken der abwechslungsreichen Strecke angefeuert.