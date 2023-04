Lenzburg Mehr fahrunfähige Personen, mehr Feuerwehreinsätze – aber auch mehr Buchungen im stadteigenen Ferienhaus Der Lenzburger Stadtrat hat zwar weniger Sitzungen durchgeführt, dabei aber mehr Beschlüsse gefasst. Im Jahresbericht wird das städtische Jahr 2022 rekapituliert.

Einer der grössten Kredite, die 2022 im Einwohnerrat gesprochen wurden: 1,55 Millionen für die Sanierung des Rathauses. Bild: Michael Hunziker

Ein «bemerkenswertes und herausforderndes» Jahr. So beschreibt Daniel Mosimann, Lenzburger Stadtammann, 2022 im Jahresbericht. Er spricht weltpolitische Themen wie den Ukraine-Konflikt an, der sich auch auf kommunaler Ebene niederschlägt. Im ehemaligen Hotel Lenzburg etwa, dort wurde Platz für rund 60 Geflüchtete geschaffen.

Der Stadtammann spricht aber auch «wichtige Weichenstellungen» in und für Lenzburg an. Solche wurden in mehreren, schon viele Jahre laufenden Projekten der Stadt erreicht: Für den Bahnhof konnte nun etwa endlich ein Entwicklungsrichtplan vorgestellt werden. Der Neubau des Bezirksgerichtsgebäudes wurde vom Grossen Rat bewilligt, der Einwohnerrat wiederum sprach 600’000 Franken für die Umgebungsgestaltung, namentlich den «Malaga-Park». Auch die Gesamtrevision der Bau- und Nutzungsordnung ist mit der zweiten öffentlichen Auflage einen Schritt weitergekommen.

Exekutive und Legislative

Behandelt wurden solche grossen Themen, aber auch sonst alles, was eine Stadt eben so bewegt. 45 Sitzungen hat der Stadtrat im vergangenen Jahr durchgeführt. Vier weniger als noch 2021. Allerdings scheinen Sitzungen 2022 speditiver vorangegangen zu sein: 1063 Traktanden wurden behandelt, im Vorjahr waren es noch 1010 gewesen, und 426 Beschlüsse gefasst (2021: 376).

Die Legislative, der Einwohnerrat, hat 2022 total sieben Mal getagt. Dabei haben die Mitglieder ein Dutzend Verpflichtungskredite über total rund 9,1 Millionen Franken gesprochen. Der höchste: zwei Millionen für die zweite Personenunterführung am Bahnhof. Weitere rund 1,55 Millionen Franken werden in die umfassende Sanierung des Rathauses gesteckt, das im Besitz der Ortsbürgergemeinde ist.

Von den 301 Mitarbeitenden der Stadtverwaltung per Ende 2022 waren 173 in einem festen Arbeitsverhältnis. 128 in einem befristeten oder nebenberuflichen. Etwa Reinigungspersonal oder Mitarbeitende der Heilpädagogischen Schule, welche gemäss Jahresbericht mehrheitlich befristete Arbeitsverträge haben.

119 Angehörige der Feuerwehr

Die Regionalpolizei Lenzburg hat ihr Jahr in den 24 Verbandsgemeinden bereits in einem separaten Rapport Revue passieren lassen. Dem Jahresbericht der Stadt ist zusätzlich zu entnehmen, dass 21 Autofahrende in angetrunkenem Zustand angehalten wurden (Vorjahr: 17) und 74 (2021: 34) in nicht fahrfähigem, also unter Medikamenten oder Drogen. Die deutliche Steigerung wird mit gezielten Kontrollen und mit einer internen Weiterbildung in diesem Bereich begründet.

Die Regio Feuerwehr (Lenzburg, Ammerswil, Staufen) wurde im vergangenen Jahr 143 Mal aufgeboten; im Vorjahr war es noch 118 Mal gewesen. Allerdings: Auch die Zahl der Fehlalarme ist von 28 auf 37 gestiegen. Es wurden 141 Übungen durchgeführt (2021 waren es 138 gewesen), der Mannschaftsbestand ist leicht gesunken von 121 auf 119.

Schülerzahlen steigen an

Konstant steigt die Anzahl Schülerinnen und Schüler in der Regionalschule. Von 1391 im Schuljahr 2020/21 auf 1420 im Schuljahr 2021/22, auf ganze 1465 für das laufende. Immer gleich bleibt die Anzahl Abteilungen: 70.

Gestiegen sind zwar die Aufträge in der Schulsozialarbeit, um 28 auf 389. Gesunken ist dafür die Anzahl Gespräche mit den Schülerinnen und Schülern, externen Fachpersonen, Erziehungsberechtigten und so weiter; dies von 1298 im Jahr 2021 auf 1092 im vergangenen. Heisst: Pro Auftrag wurden weniger Beratungen oder Einsätze benötigt.

Besser ausgelastet als 2021 war das – immer wieder umstrittene – stadteigene Ferienhaus in Samedan. 26 Wochen war es im vergangenen Jahr belegt; im Vorjahr waren es noch 10 Wochen gewesen, was allerdings stark mit der Pandemie zu tun hatte.