Lenzburg Das Schwimmbad Walkematt öffnet am Samstag wieder – und die Schaumpartys sind zurück Nach zwei Jahren Corona kommt die Schaumkanone im Lenzburger Freibad wieder zum Einsatz. Ausserdem stehen fünf neue Bäume auf der Wiese und neues Mobiliar im Restaurant.

Restaurantleiterin Elisabeth Steiner und Bademeister Christof Hübscher am Medienanlass zur Saisoneröffnung des Schwimmbads Walkematt. Bild: Valérie Jost

«Wir hätten die Saison auch früher gestartet, wenn das Wetter es zugelassen hätte», sagt Christof Hübscher, Bademeister im Lenzburger Freibad Walkematt. Doch momentan soll es immer wieder regnen, bevor es aufs Wochenende hin wieder schöner wird; deshalb öffnet das Schwimmbad am kommenden Samstag, 7. Mai, zum ersten Mal dieses Jahr seine Tore.

«Wir hoffen am Samstagnachmittag auf etwa 18 Grad Wassertemperatur», sagt Hübscher, für den es die 22. Saison wird. Beim Medienanlass am Montagmorgen waren es noch zwischen 15 und 16 Grad, die Lufttemperatur betrug nur gerade kühle 11 Grad. Hübscher hat das erste Bad trotzdem schon genommen: «Damit ich sicher der Erste bin, springe ich immer schon vor der Türöffnung einmal ins Schwimmbecken.»

Bademeister Christof Hübscher bei seinem ersten Bad der Saison 2022 im Schwimmbad Walkematt. Bild: zvg

Auf die Saison 2022 gibt es laut Hübscher einige Neuerungen: So werden bei gutem Wetter die beliebten Schaumpartys am Mittwochnachmittag (ab 15 Uhr) wieder durchgeführt. Coronabedingt wurde die Kanone auf dem Maschinenraum nun zwei Jahre nicht aufgestellt.

Ausserdem sei das Schwimmbad nun rundherum komplett eingezäunt: «Das erhöht die Sicherheit für spielende Kinder und verhindert verloren gegangene Bälle. Und es schützt unsere neuen Bäume vor dem Biber», so Hübscher. Denn seit kurzem stehen im Freibad fünf junge Schirmbuchen; ein einheimischer Baum, der mit seiner schirmartigen Krone zusätzliche Liegeplätze im Schatten bietet.

Neue Tische und Lounge im Restaurant

Auch wurde im Badirestaurant, das vom Hotel Krone von Aargauhotels.ch betrieben wird, das Mobiliar ersetzt. Christoph Remund, stellvertretender Geschäftsleiter von Aargauhotels.ch, sagt: «Wir haben nun nur noch Zweiertische, die im Unterschied zu den früheren Sechsertischen flexibler arrangiert werden können.»

Zudem wurde die alte Palettenlounge mit einer neuen Lounge ersetzt. «Wir investieren jedes Jahr wieder in die Infrastruktur», so Remund. Nach der Kaffeemaschine und neuen Uniformen für Mitarbeitende sei es nun das Mobiliar gewesen.

Die neue Leiterin des Restaurants ist Elisabeth Steiner, die die letzten fünf Sommer im Bad Schinznach arbeitete. Sie freut sich auf die Saison in Lenzburg: «Ich bin auch gespannt, ob die Leute nach zwei Jahren Corona nun alle auf ferne Inseln reisen oder doch auch gerne hier bleiben und die Badi besuchen.» Vor allem aber hofft sie auf konstant gutes Wetter, «denn nach einem Regentag dauert es jeweils etwa drei Tage, bis die Leute wieder kommen».

«Wir wollen ein Bad für alle sein»

Was sich in der Badi bewährt hat, bleibt gleich: Im grossen Schwimmerbecken gibt es links weiterhin die Flirt-Line fürs Plaudern und die Green-Line für «Fun und Chill», die drei Bahnen rechts sind fürs schnelle Schwimmen reserviert. «Wir wollen ein Bad für alle sein», so Bademeister Hübscher. Auch die Öffnungszeiten bleiben gleich: Das Bad ist von 9 bis, bei schönem Wetter, maximal 21 Uhr offen (Hübscher: «ausnutzen konnten wir das 2021 etwa 20 Mal»).

Auch das Nachtschwimmen bis 23 Uhr an den Samstagen rund um die Vollmondnächte steht wieder auf dem Programm: Am 18. Juni, 16. Juli und 13. August. Der voraussichtlich letzte Baditag ist dann der Sonntag, 11. September.