Lenzburg Der neue Bahnhof hat bereits Verspätung – was bedeutet das für den Baustart? Die Testplanung für das 192 Millionen Franken teure Generationenprojekt ist ein halbes Jahr im Verzug. Sie soll im Juni dieses Jahres vorliegen.

Der Bahnhof Lenzburg während der Rushhour. Die Menschenmenge drängt sich durch die schmalen Perrons und Abgänge.

Chris Iseli

Der hochfrequentierte Bahnhof Lenzburg platzt aus allen Nähten. Er braucht dringend mehr Kapazität, um die zunehmenden Pendlerströme sicher bewältigen zu können. In den kommenden Jahren steht ein Radikalumbau an. Der Bund hat dafür 192 Millionen Franken reserviert.

Martin Stücheli Fabio Baranzini

In einem Testplanungsverfahren wollen die Projektparteien (Bund, SBB, Kanton und Stadt Lenzburg) die unterschiedlichen Bedürfnisse beim Bahnhof und der Bahnhofumgebung evaluieren, um sicherzustellen, dass die Drehscheibe Bahnhof einst optimal funktioniert. Stadtrat Martin Stücheli hat den Sachverhalt bei früherer Gelegenheit so dargelegt:

«Mit der Testplanung wird geklärt, wie die Bedürfnisse der einzelnen Mobilitätsanbieter und Verkehrsteilnehmer innerhalb des festgelegten Perimeters umgesetzt werden können.»

Dabei hatten die SBB unmissverständlich klargemacht, welchen Dimensionen der künftige Bahnhof Lenzburg genügen muss: Man geht davon aus, dass inskünftig jeden Tag 40'000 Reisende abzufertigen sind. Heute sind es rund 25'000.

Einhaltung des Zeitplans Nachdruck verliehen

Ende 2020 hätten Testplan und Entwicklungsrichtplanung fertig erstellt auf dem Tisch liegen müssen. Dem ist nicht so. Auf Anfrage teilt die Abteilung Stadtplanung und Hochbau mit, dass sich der Terminplan verschoben habe. Die Verzögerung wird begründet «mit der Programmerarbeitung mit den verschiedenen Planungspartnern und der Coronasituation». Demnach wurde die Testplanung erst im vergangenen Dezember gestartet und soll gemäss Auskunft der Stadtverwaltung voraussichtlich im Juni 2021 abgeschlossen sein.

Mit andern Worten: Das Bahnhofprojekt verzögert sich um ein halbes Jahr. Blickt man etwas zurück, so stellt man fest, dass ursprünglich von einer ganz anderen Gangart die Rede war. In der Vorlage, mit welcher der Stadtrat im Dezember 2019 beim Einwohnerrat einen Kredit von 550'000 Franken für die Testplanungsarbeiten abholte, war der Einhaltung des Zeitplans extra Nachdruck verliehen worden. Im Kreditantrag war der Termin für die Fertigstellung des Testplanverfahrens bis Ende 2020 hervorgehoben und als von grosser Wichtigkeit deklariert worden.

Tag für Tag das gleiche Bild: Zu Stosszeiten ist auf den Perrons und in den Abgängen ein Gedränge.



Chris Iseli

Angesichts des gedrängten Zeitplans mag es nun etwas beunruhigend wirken, wenn das Mammutprojekt bereits in dieser frühen Phase zeitlich in Verzug gerät. Es geht um viel Geld. Will Lenzburg für den Bushof den Bundesbeitrag aus dem Agglomerationsprogramm 1. Generation nicht aufs Spiel setzen, müssen spätestens Anfang 2027 die Bagger auffahren. Dabei steht der Terminplan für die gesamte übrige Infrastruktur in Abhängigkeit zum Baufortschritt bei den Perron- und Gleisanlagen. Die SBB planen mit einem Baustart im Jahr 2024.

Was bedeutet das Störmanöver?

Bei der Stadt Lenzburg scheint man sich keine allzu grossen Sorgen zu machen über den Rückstand auf die Marschtabelle. Auf Nachfrage heisst es, die Verzögerung liege «innerhalb des vorgesehenen Zeitfensters» und habe keine Auswirkung auf das Terminmanagement.

Trotzdem: Auf die jüngste Hiobsbotschaft ist die Frage berechtigt: Ist bereits wieder Sand im Getriebe beim Bau des neuen Bahnhofs? Der Bahnhof Lenzburg hat nämlich bereits eine lange Leidensgeschichte, die bis in das letzte Jahrhundert hineinreicht. Sämtliche Projekte landeten bisher in der Schublade. 2014 lag ein pfannenfertiges Projekt für einen neuen Bahnhofplatz vor. Der Bund versenkte «Loop» jedoch wegen zu schmaler und zu kurzer Perrons, die den künftigen Pendlerstrom nicht mehr aufzunehmen vermögen.