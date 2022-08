Lenzburg Das Budget 2023 zeigt nur ein knappes Plus – trotzdem will der Stadtrat zehn Vollzeitstellen mehr Der Lenzburger Stadtrat plant mit dem Budget 2023 hohe Investitionen und erheblich mehr Personal. Der Steuerfuss soll aber bei 105 Prozent bleiben. Die 60 ukrainischen Geflüchteten bescheren der Stadt sogar einen Ertrag, während viele Ausgaben steigen – etwa die Energiekosten.

Die zweite Ausbauetappe des Schulhauses Mühlematt ist mit 5 Millionen Franken die grösste Investition, welche die Stadt 2023 tätigt. Visualisierung: zvg/Nord Architekten Gmbh

«Es ist ein gutes Budget. Ohne einige Spezialeffekte wäre es sogar sehr gut», sagte Lenzburgs Vizestadtammann Andreas Schmid (FDP) bei der Medienkonferenz zum Budget 2023 am Montag. Damit meint er unbeeinflussbare Ausgaben wie die Beteiligung am Unterhalt von Kantonsstrassen (105'000 Franken mehr als 2022).

Die Stadt budgetiert für 2023 – bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 105 Prozent – ein knapp positives Ergebnis von 115’600 Franken. Das sind 595’700 Franken weniger als im Budget 2022. «Das Ergebnis kam nach sechs intensiven Sitzungen zu Stande», so Schmid. «Anfangs lag es noch bei einem Minus von 4,9 Millionen.» Neben dem Ziel, ein Plus budgetieren zu können, habe der Stadtrat eine Selbstfinanzierung von über 5 Millionen angestrebt; «auch das konnten wir mit 5,07 Millionen erreichen», so Schmid. Es sind 562’500 Franken weniger als im Budget 2022.

Der Selbstfinanzierungsgrad liegt für 2023 bei 44,3 Prozent. Das ist weit weg von den angestrebten 100 Prozent. Zu erklären ist es mit vielen geplanten Investitionen: 11,5 Millionen Franken (netto) will die Stadt 2023 investieren. Unter den bereits bewilligten Projekten sind die grössten Brocken der Ausbau des Schulhauses Mühlematt (5 Millionen), die Sanierung der Bahnhofstrasse (1,9 Millionen) und der Bleiche (500’000 Franken). 4,3 Millionen an Investitionen sind noch unbewilligt.

Den vielen Investitionen stehen viele gestiegene Ausgaben zur Seite; der betriebliche Aufwand nimmt um 3,9 Millionen zu. «Gerade vor diesem Hintergrund ist das Budget wirklich gut», sagte Schmid dazu. So habe man aufgrund der steigenden Energiekosten bei den entsprechenden Punkten «durchs Band 50 Prozent mehr» budgetiert (plus 345’000 Franken gegenüber dem Budget 2022), dazu kommen 229’000 Franken mehr bei den Restkosten Sonderschulung, Heime und Werkstätten.

Ausserdem wird die SWL-Dividende nächstes Jahr wieder 1,5 Millionen Franken betragen; dieses Jahr waren es wegen des 100-Jahr-Jubiläums aussergewöhnlich 2 Millionen gewesen.

310 Stellenprozente mehr für die Polizei, 50 für die Umweltfachstelle

Die Personalkosten sind mit 20,8 Millionen 7,4 Prozent höher budgetiert. Das gesamte Personal erhält wegen der Teuerung 2 Prozent mehr Lohn, zudem sind 0,5 Prozent für mögliche individuelle Lohnanpassungen budgetiert. Wie weit dieser Rahmen ausgeschöpft wird, entscheidet der Stadtrat noch.

Zudem plant der Stadtrat eine Erhöhung des Stellenetats um 10,18 Vollzeitstellen. Auch hier beschwichtigte Schmid: «Mehr als die Hälfte der Erhöhungen sind auf den Ausbau der regionalen Zusammenarbeit zurückzuführen.» Lenzburg trägt diese Kosten aber nicht allein, so Schmid; die jeweils angeschlossenen Gemeinden finanzieren ihren Anteil.

Am markantesten sind 310 zusätzliche Stellenprozente für die Regionalpolizei; es folgt das Betreibungsamt mit 100 Stellenprozenten mehr. Der Rest, etwa die 50 zusätzlichen Stellenprozente bei der Umweltfachstelle, hängen gemäss Schmid mit den Legislaturzielen zusammen – in diesem Fall jenen betreffend Klima und Umwelt: «Mit den 20 Prozenten, die wir momentan für die Energiestadt haben, kommen wir hier nicht weit», so Schmid.

An wenigen Stellen sinken die Ausgaben aber auch. Spannenderweise gerade im Sozialen, während viele Gemeinden über stetige Mehrausgaben klagen – und zwar um 1,6 Prozent auf 8,1 Millionen. Mit ein Grund ist laut Schmid ein Ertrag im Asylwesen: Die Kantonsbeiträge an die Unterbringung der 60 ukrainischen Geflüchteten im ehemaligen Hotel Lenzburg übertreffen die effektiven Mietkosten.

Einwohnerrat könnte Pensenerhöhungen kritisieren

Der Steuerfuss soll bei 105 Prozent bleiben, «im kantonalen Mittelfeld», so Schmid. Zuletzt hat sich er sich per 2018 verändert, von 108 auf 105 Prozent. Eine wirkliche Senkung war es aber nicht; der Stadtrat gab den vom Kanton vorgesehenen Steuerfuss-Abtausch an die Steuerzahlenden weiter.

Der Einwohnerrat befindet am 15. September über das Budget. Im Hinblick auf vergangene Budgetdiskussionen könnte dem Stadtrat dann einige Kritik an den geplanten Stellenerhöhungen entgegenschlagen. Nach dem Einwohnerrat hat das letzte Wort dann das Stimmvolk.