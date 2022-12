Lenzburg Darum hat es im neuen Tunnel Neuhof geknallt – und so will der Kanton weitere Unfälle verhindern Neu wird im Lenzburger Tunnel auf die Kurve und ein zusätzliches Mal auf das geltende Tempo 50 hingewiesen. Derweil ist bestätigt, dass ein Fahrzeugdefekt und die Geschwindigkeit zum Unfall geführt haben.

Im Lenzburger Tunnel am Knoten A1-Zubringer/Neuhof geriet ein Lastwagen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Auto. Kantonspolizei Aargau

Ganze elf Tage war er offen, der über 60 Millionen Franken teure Tunnel am Lenzburger A1-Zubringer/Knoten Neuhof. Anfangs August wurde er noch feierlich eröffnet. Am Dienstag vor einer Woche war es um 17:30 Uhr bereits soweit: Der erste Unfall.

Ein 50-jähriger Lastwagenlenker fuhr am 17. August in den Tunnel, schlitterte in der Kurve auf die Gegenfahrbahn und stiess dort mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Während der LKW-Fahrer offenbar unverletzt blieb, wurden der 57-jährige Autolenker und seine 75-jährige Beifahrerin mittelschwer verletzt und mussten mit dem Krankenwagen ins Spital gebracht werden.

Zwei neue Schilder sollen Unfälle verhindern

Die Kantonspolizei Aargau lässt verlauten, sie habe das Fahrzeug sichergestellt und unter die Lupe genommen. Untersuchungen hätten gezeigt, dass im Auflieger des LKWs eine Fehlfunktion vorliegt, weshalb die Räder beim Bremsen blockierten und der Lastwagen auf die Gegenfahrbahn geraten ist. Zum fehlgeschlagenen Bremsmanöver habe ausserdem geführt, dass der Fahrer die Geschwindigkeit im Tunnel nicht angepasst habe.

Der Kanton Aargau hat als Besitzer des Tunnels nur eine Woche nach dem Unfall entsprechende Vorkehrungen getroffen, damit solche Vorkommnisse in Zukunft verhindert werden können. Die Signalisation wurde angepasst.

Bereits eine Woche nach dem Unfall hat der Kanton zwei neue Schilder aufgestellt. AZ-Leserreporter

Neu wird im Tunnel auf Tempo 50 hingewiesen und vor der scharfen Kurve gewarnt, wie der für den Tunnel zuständige Projektleiter des Kantons, Armin Rauchenstein, auf Nachfrage erklärt:

«Die neuen Schilder sind in der Folge des Unfalls von vergangener Woche aufgestellt worden. Damit wollen wir verhindern, dass heranfahrende Fahrzeuglenkende zu schnell in den Tunnel fahren und von der Kurve überrascht werden.»

Tempo 50 sei nötig, erklärt Rauchenstein: «Aufgrund der Kurvengeometrie konnte der Tunnel lediglich auf eine signalisierte Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h ausgelegt werden.» Und die Kurve sei so scharf, wie sie sei, weil aufgrund der Zwangspunkte beim Bürogebäude der Hero und dem Parking der Berufsschule kein grösserer Kurvenradius möglich war.



Die neuen Signale seien nur die erste Stufe an Massnahmen: «Diese provisorischen Signale werden noch durch definitive ausgetauscht. Danach beobachten wir die Situation – sollten weiterhin Probleme auftreten, können zusätzliche Massnahmen ausgelöst werden», so Rauchenstein. Er denkt da etwa an Leiteinrichtungen an der Tunnelaussenwand, die noch deutlicher auf die Kurve hinweisen sollen: «Solche Leitpfeile werden oft in scharfen Kurven ausserorts eingesetzt.»