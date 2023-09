Lenzburg «Dafür bin ich auch unendlich dankbar»: Künstler Hannes Müller ist gespannt auf viele Begegnungen Hannes Müller aus Remigen trennt sich von seiner künstlerischen Hinterlassenschaft. Der Erlös seiner Benefiz-Ausstellung im Müllerhaus Lenzburg geht an die Hilfsorganisation «Ärzte ohne Grenzen». Das ist der Grund.

«Meine Bilder sollen beim Betrachter Raum lassen für die eigene Fantasie und Vorstellungskraft», sagt Künstler Hannes Müller. Bilder: zvg

Er sei über 81 Jahre alt, habe ein sehr schönes und vor allem ein unglaublich privilegiertes Leben gehabt, sagt Hannes Müller. «Dafür bin ich auch unendlich dankbar.» Der Künstler aus Remigen will jene Menschen unterstützen, mit denen das Schicksal weniger gnädig umgegangen ist. Im Müllerhaus Lenzburg organisiert er deshalb eine Benefiz-Ausstellung.

Müller ist bekannt als langjähriger Lehrer für bildnerisches Gestalten an der Bezirksschule Lenzburg. Ausstellen wird er etwa 35 seiner Bilder sowie 12 Skulpturen aus verschiedenen Schaffensperioden. Der Erlös kommt der Hilfsorganisation «Ärzte ohne Grenzen» zugute.

Ins Rampenlicht drängt er sich nicht

Er habe zwar einige Ausstellungen bestritten, aber sein Schaffen nie an die grosse Glocke gehängt, sagt er bescheiden. «Es war mir einfach ein Bedürfnis und eine Befriedigung, selbst künstlerisch tätig zu sein.» Auch im Müllerhaus Lenzburg gehe es ihm nicht darum, sich ins Rampenlicht zu drängen. Im Vordergrund stehe der Wunsch, eine Hilfsorganisation zu unterstützen.

Neben Bildern werden auch Skulpturen zu sehen sein. Bild: zvg

Er sei dabei, sich von seiner künstlerischen Hinterlassenschaft zu trennen, fährt Müller fort. Er freue sich darauf, einige seiner Werke noch einmal vereint ausgestellt zu sehen, auf Menschen, die sich für sein Schaffen interessieren. Gespannt sei er auf die vielen Begegnungen, «vor allem natürlich auch ehemalige Schülerinnen und Schüler, mit denen ich eine gewisse Zeit meines Lebens geteilt habe». Vielleicht gebe es vereinzelte, die sich ein Andenken an ihren Lehrer leisten wollen und damit erst noch einen wohltätigen Zweck erfüllen, sagt er auf die Frage nach seinen Erwartungen.

Der ganze Erlös wird gespendet

Mit «Ärzte ohne Grenzen» habe er sich für eine Hilfsorganisation entschieden, die er schon lange kenne und unterstütze – und die weltweit tätig sei, so der Künstler. Denn unendlich viel Leid und Not gebe es überall. Dankbar sei er der Kulturgesellschaft des Bezirks Lenzburg, die das Patronat für seine Aktion übernommen hat. Sie werde dafür sorgen, dass wirklich der ganze Erlös gespendet werde.

Die Vernissage findet am Freitag, 22. September, 19 Uhr, statt. Geöffnet ist die Ausstellung im Müllerhaus Lenzburg dann an zwei Wochenenden: am Samstag und Sonntag, 23. und 24. September sowie am 30. September und 1. Oktober, jeweils 10 bis 21 Uhr.