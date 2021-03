Lenzburg Brems- und Gaspedal verwechselt: Lernfahrt endet an einer Verkehrstafel Ein Lernfahrer verlor am Samstag in Lenzburg die Herrschaft über das Auto. Dieses rammte eine Verkehrstafel, was auch ein parkiertes Auto beschädigte.

Die Lernfahrt endete an der Verkehrstafel. Kapo AG

(phh) Ein 27-jähriger Mann befand sich am Samstagmorgen mit einem 29-Jährigen als Begleitperson auf einer Lernfahrt. Als der Fahrer von der Post her in die Murackerstrasse in Lenzburg einbiegen wollte, verwechselte er Brems- und Gaspedal. Der Wagen kam dadurch von der Fahrbahn ab und geriet auf den angrenzenden Trenngürtel aus groben Steinen. Dort drückte der Honda eine Verkehrstafel um, die dabei auf einen daneben parkierten Wagen knallte.

Verletzt wurde niemand. Neben der Verkehrstafel wurden jedoch beide Autos stark beschädigt. Weil zudem beim Honda die Ölwanne aufgerissen wurde, floss Motorenöl aus. Ein Aufgebot der Ölwehr beseitigte die Verunreinigung.

