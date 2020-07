Lenzburg bleibt unter sich: Ein Fest fürs Herz – und die besten Bilder dazu

Ein Sommerabend wie aus dem Bilderbuch, geschaffen für einen grandiosen Jugendfest-Vorabend, dem Corona jedoch vorzeitig den Riegel vorgeschoben hat. Dem Umstand geschuldet, hat die Stadt den Festrahmen eingeschränkt.

Sehen und gesehen werden

Nichtsdestotrotz: Im Herzen der Lenzburgerinnen und Lenzburger findet das grosse Jugendfest (mit Freischarenmanöver) trotzdem statt. Auf den sozialen Medien werden laufend Fotos gepostet: Von Festumzügen mit Schulmädchen in schneeweissen Röckli und mit einem Blumenkränzli auf dem Kopf an der Seite von Buben, deren weisse Hemdenbrust eine rote Granate ziert. Hinzu kommen ebenso viele Bilder bunter Horden Freischaren sowie strammer Kadetten aus früheren Jahren. Festumzug und Freischarenmanöver gibt es keine in diesem Jahr.

Zum Glück musste aufs Feiern jedoch nicht ganz verzichtet werden. In der Rathausgasse ging es beschaulich zu und her. Die Beizen waren ausgebucht. Die Tische mit gebührendem Abstand aufgestellt. Wer durch die Gasse flanierte, durfte sich der Aufmerksamkeit der Anwesenden sicher sein: sehen und gesehen werden. Kein «Riesengstungg» wie üblicherweise am Zapfenstreich.

Die Tradition lebt weiter

Lenzburg blieb (fast) unter sich gestern Abend. Und doch herrschte in der Stadt ein Hauch von Jugendfest. Das ist nicht zuletzt den vielen geschmückten Brunnen zu verdanken, die in diesem Jahr von den Blumenschmückerinnen (da und dort legten auch Herren Hand an) vielleicht ganz besonders liebevoll gestaltet wurden. Auch die Mitglieder des Tambourenvereins halfen mit, dass gestern Abend doch noch so etwas wie der Geist des Jugendfestes aufkam: Schlag 20 Uhr ertönten von überall her laute Trommelwirbel. Zumindest musikalisch war der Zapfenstreich in der Stadt Lenzburg auch 2020 zu hören. Die Tradition lebt weiter.