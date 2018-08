Die Kantonshauptstadt strebt ein Gross-Aarau an mit den Gemeinden Densbüren, Oberentfelden, Unterentfelden und Suhr. Im Osten des Aargaus macht Turgi Fusionsavancen in Richtung Baden (siehe Box am Ende des Artikels).

Jetzt liebäugelt auch Lenzburg ganz offen mit einem Zukunftsraum. Zehn Jahre nach den bereits in ihren Anfängen gescheiterten Heiratsabsicht mit Nachbar Niederlenz kommt das Thema wieder aufs Tapet. In den Legislaturzielen 2018 bis 2021 wirft der Stadtrat den Köder aus und spricht sich für eine Intensivierung der Zusammenarbeit mit der Region aus. Und diese ginge klar über die bisherige Zusammenarbeit im Gemeindeverband Lebensraum Lenzburg-Seetal (LLS) und die individuellen Kooperationen mit Gemeinden in einzelnen Bereichen hinaus. Die vom Stadtrat gewählten Worte sind unmissverständlich: Man will die Verwaltungsorganisation überprüfen und ist im Hinblick auf das Erreichen der kritischen Organisationsgrösse interessiert an zusätzlichen Aufgaben für die anderen Gemeinden.