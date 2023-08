Lenzburg Bestattungswesen in Lenzburg: «Eine Art Urnen-Tourismus» Das Friedhofsreglement soll erneuert werden. Unter anderem, weil Angehörige bei einem Wohnortswechsel die Urnen Verstorbener mitnehmen wollen. Aber auch, um pompöse Begräbnisse zu verhindern, die niemand bezahlt.

Der Stadtrat hat das Friedhofsreglement überarbeitet. Der Einwohnerrat soll es genehmigen Bild: Michael Hunziker

Die Stadt Lenzburg geht ganz schön hart damit ins Gericht. Unpräzise, sperrig, lückenhaft, nennt sie es, das Friedhofsreglement, das seit dem 23. September 2004 in Kraft ist. Weil das Papier nicht mehr den Ansprüchen genügt, soll es revidiert werden.

Über die Änderungen befinden wird an der nächsten Sitzung vom 14. September der Einwohnerrat. Wenn es nach dem Stadtrat geht, soll sich auch das ändern: Über Reglemente muss der Einwohnerrat entscheiden. Um künftig schneller auf Veränderungen reagieren zu können, soll das Reglement verschlankt werden. Dafür kommt eine detailliertere Verordnung hinzu, die der Stadtrat eigenhändig anpassen kann.

Es bleiben «unschöne Lücken»

Änderungen sollen an verschiedenen Stellen passieren. Die minimale Grabesruhe etwa soll von 25 auf 20 Jahre herabgesetzt werden. Angehörige würden die Gräber oft schon vor Ablauf dieser Zeit aufheben lassen wollen. Wer das tun möchte, braucht dafür eine Bewilligung von der Stadtverwaltung. Und muss die Kosten für die Räumung und den jährlichen Unterhalt bis zur offiziellen Aufhebung des gesamten Grabfeldes übernehmen.

In den Bemerkungen zur Anpassung dieses Paragrafen heisst es, dass oft unschöne Lücken zurückbleiben, wenn Gräber vorzeitig aufgehoben werden. Sowie: «Und schliesslich gibt es bereits eine Art Urnen-Tourismus: Die Angehörigen wollen die Urnen bei einem Wohnortswechsel auch mitnehmen ...»

«Keine pompösen Bestattungen auf Kosten der Allgemeinheit»

Grosses Thema sind die Kosten. Auch Einheimische sollen künftig für die Kremation zur Kasse gebeten werden. Bezahlt hat bisher der Stadtrat, um die Kremation zu fördern. Nach wie vor übernehmen wird die Stadt die Bestattungskosten auf dem Friedhof Rosengarten für verstorbene Einwohnerinnen und Einwohner. Als solche gelten wiederum diejenigen, welche zum Zeitpunkt des Todes ihren Hauptwohnsitz in Lenzburg hatten. «Nebenwohnsitz, zum Beispiel in einem Altersheim, berechtigt nicht zur Bestattung in Lenzburg», heisst es dazu in den Bemerkungen.

Ausformuliert werden die Bestimmungen über die Kostenübernahme aus dem Nachlass oder durch die Angehörigen. Heute heisst es im Reglement schlicht: «Verstorbene ohne Angehörige werden bei Fehlen einer entsprechenden Verfügung in der Regel kremiert, und die Asche wird im Gemeinschaftsgrab beigesetzt.» Der Absatz soll der Praxis angepasst werden. Niemand habe keine Angehörigen, «sie können schlimmstenfalls nur nicht zeitnah kontaktiert werden». Und: «Auch Fälle von Mittellosigkeit sollen hier geregelt werden, damit keine pompösen Bestattungen auf Kosten der Allgemeinheit erwirkt werden können.»

Die Bedingungen, unter denen die Stadtverwaltung eine Kremation und Beisetzung im Gemeinschaftsgrab anordnen kann, wurden deshalb neu definiert. Und zwar, wenn: Weder von der verstorbenen Person noch von ihren nächsten Angehörigen eine entsprechende Verfügung getroffen wurde, sich die Angehörigen nicht einigen können, innert nützlicher Frist keine Angehörigen erreichbar sind sowie bei Mittellosigkeit der verstorbenen Person.

Keine Ausgrenzung mehr von Kindergräbern

Angehörige zu erreichen, ist auch Thema bei einem weiteren Passus. Sie seien bislang wenn irgend möglich direkt über Gräberräumungen informiert worden. Das Eruieren und Aufspüren von möglichen Angehörigen nach mindestens 25 Jahren seit der Beisetzung sei äusserst zeitintensiv, so der Stadtrat. Künftig soll die Ankündigung auf dem entsprechenden Grabfeld und im Lenzburger Bezirksanzeiger platziert werden. Das spare Ressourcen in der Verwaltung «von fünf bis sechs Arbeitstagen pro Grabräumung».

Ein besonders trauriges Thema ist die Bestattung von Kindern. Auch da will der Stadtrat eine Anpassung vornehmen. Bisher seien Kinder bis acht Jahre in separaten Kindergräbern beigesetzt worden. «Diese sind meist irgendwo am Rand der Grabschilde oder gar des Friedhofs angesiedelt worden», heisst es in der Botschaft. Diese Ausgrenzung soll nicht mehr sein. Und weiter: «Auch Kinder sind vollwertige Mitglieder der Bevölkerung, und darum sollen sie auch ihre letzte Ruhestätte bei den anderen Verstorbenen erhalten.»