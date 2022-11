Lenzburg «Bedürfnis besteht»: SP sucht Räume für vielfältiges Kultur- und Gesellschaftsleben Die SP-Einwohnerratsfraktion in Lenzburg erkundigt sich beim Stadtrat nach kostengünstigen Räumlichkeiten für unterschiedliche kulturelle und gesellschaftliche Nutzungen.

Die ehemalige «Bleiche» soll saniert und für schulische Bedürfnisse genutzt werden. Bild: Michael Küng

Dass die «Bleiche»-Räumlichkeiten saniert und anschliessend für schulische Bedürfnisse genutzt werden, macht Sinn, stellt die SP-Einwohnerratsfraktion in Lenzburg fest. Und schiebt dann gleich ein Aber hinterher. Die vielfältige Zwischennutzung in der Übergangszeit nach dem gewerblichen Betrieb – mit Ausstellungen genauso wie Workshops – habe gezeigt, dass «ein Bedürfnis für unterschiedlich kulturell und gesellschaftlich bespielbare, öffentliche Räumlichkeiten besteht».

Die SP macht sich deshalb Gedanken darüber, wie diesem Bedürfnis künftig Rechnung getragen werden kann. Konkret erkundigt sich die Fraktion beim Stadtrat danach, ob für städtische Institutionen wie die Kulturkommission die Möglichkeit besteht, andere städtische Räumlichkeiten unkompliziert und kostengünstig zu nutzen.

Weitere Fragen zum Gesamtkonzept

Weiter will die SP in der Anfrage unter dem Titel «Räume für Kulturelles und Gesellschaftliches in Lenzburg» wissen, ob grundsätzlich ein Konzept oder eine längerfristige Strategie besteht, wie mit leerstehenden Lokalitäten der Stadt umgegangen werden soll, wie sie für unterschiedliche Nutzungen zur Verfügung gestellt werden könnten. «Könnte sich der Stadtrat auch vorstellen, dass die Verwaltung eine Koordinationsfunktion für leerstehende Räume von Privaten für die erwähnten Nutzungen übernimmt?», lautet eine weitere Frage.

Die Anfrage, stellt die SP klar, beziehe sich auf kostengünstige bis kostenlose, einfachere und flexible Räume. «Diese Nutzungen tragen zu einem vielfältigen und spannenden Kultur- und Gesellschaftsleben in Lenzburg bei und werden auch häufig durch Ehrenamtliche und Freiwillige verantwortet», so die Fraktion. «Für gewerbliche und private Anlässe bestehen diverse Möglichkeiten, auch vonseiten Stadt und Ortsbürger.»