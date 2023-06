Lenzburg Autos zerkratzt, Reifen aufgestochen: Unbekannte treiben in Lenzburg ihr Unwesen «Unique Works» hat es zweimal getroffen, aber auch andere Läden in Lenzburg. Die Polizei spricht von einer «Serie von Sachbeschädigungen».

Tiefe Kratzer weist das Auto von «Unique Works» auf. Bild: zvg

Matthias Günther vom Einrichtungsgeschäft «Unique Works» in der Rathausgasse in Lenzburg ist frustriert. Gleich zweimal wurde in den letzten eineinhalb Wochen das Firmenauto demoliert. Es wurde rundum zerkratzt, beim zweiten Mal wurden nun auch die Reifen aufgestochen. Gerade Letzteres sei nicht nur ärgerlich, sondern auch gefährlich, so Günther.

Erst habe er befürchtet, der Vandalismus richte sich gezielt gegen ihn und seine Partnerin oder das Geschäft. Bei einer Rundmail an andere Ladenbetreiberinnen und -Betreiber habe er aber erfahren, dass offenbar mehrere Autos Zielscheibe von Zerstörungswut geworden sind. Das sei umso erstaunlicher, als gerade die Rathaus- und die Eisengasse eigentlich sehr belebt sind.

Er habe Anzeige gegen Unbekannt erstattet, sagt Günther weiter. Damit ist er nicht alleine, wie bei der Kantonspolizei Lenzburg auf Anfrage zu erfahren ist. Gestern Dienstag sei eine Serie von Sachbeschädigungen an parkierten Autos gemeldet worden, heisst es da. Und weiter: «Die betroffenen fünf Autos - allesamt zerkratzt - waren an der Schützenmattstrasse parkiert.» Die Geschädigten hätten ausgesagt, dass dort bereits letzte Woche mehrere Fahrzeuge zerkratzt worden seien.