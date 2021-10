Lenzburg Autofahrerin missachtet Rotlicht und verursacht bei der Neuhof-Kreuzung einen Unfall In Lenzburg ist es in den Morgenstunden zu einem Unfall gekommen. Dabei sind alle involvierten Personen unverletzt geblieben.

Der Mazda hat grossen Sachschaden erlitten. Kapo AG

Am Mittwoch kam es im Morgenverkehr zu einem Unfall bei der Neuhof-Kreuzung in Lenzburg. Dieser hat sich gegen 6.15 Uhr ereignet. Wie die Aargauer Kantonspolizei schreibt, habe eine Autofahrerin mit ihrem VW Caddy am Rotlicht gewartet, um später nach links auf die Autobahn abzubiegen.

Dabei achtete sie sich versehentlich auf die falsche Ampel und fuhr vermeintlich bei grün los. In der Folge kam es zur Kollision mit einem von Wohlen kommenden Mazda, der tatsächlich bei grün gefahren war.

Die 41-jährige Unfallverursacherin, ihre drei Mitfahrer sowie der Fahrer des Mazda blieben allesamt unverletzt. An beiden Autos sei allerdings beträchtlicher Schaden entstanden, wie die Kantonspolizei schreibt.

