Lenzburg Autofahrer nickt ein und fährt gegen Tunnelwand Weil er am Steuer einnickte, verursachte ein Automobilist am Dienstg Nachmittag in Lenzburg einen Selbstunfall. Es blieb bei grossem Blechschaden.

Am Dienstag, um 14.15 Uhr fuhr ein 30-Jähriger mit seinem Auto auf der Kernumfahrung in Lenzburg, vom Freiämterplatz her in den Tunnel «Erlengut» hinein. Offenbar nickte er am Steuer ein, der Wagen prallte rechts gegen die Tunnelwand und wurde stark beschädigt, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt.

Wie der Unfallverursacher der Polizei erklärte, sei er übermüdet gewesen und bereits vor dem Unfall einmal kurz eingeschlafen. Die Kantonspolizei verzeigte ihn an die Staatsanwaltschaft und nahm ihm den Führerausweis ab. (az)

