Lenzburg Auch Lenzburg will sich nun offiziell zur Lohngleichheit bekennen Die Stadt soll die «Charta der Lohngleichheit im öffentlichen Sektor» unterzeichnen. Das beantragt der Stadtrat in seinem Bericht zu einem Postulat von Die Mitte.

Gemäss einer Lohngleichheitsanalyse über das Jahr 2021 steht die Stadt Lenzburg als Arbeitgeberin gut da. Bild: Eva Wanner

Schon im Jahr 2016 hat es Aarau getan. 2018 dann der Kanton Aargau. Nun, 2023, will auch Lenzburg seine Unterschrift unter die «Charta der Lohngleichheit im öffentlichen Sektor» des Bundes setzen. Und sich damit zu total 17 Kantonen und 131 Gemeinden und Städten gesellen.

Im Juni 2021 hatte die CVP, heute Die Mitte, ein entsprechendes Postulat eingereicht. Bericht und Antrag dazu legt der Stadtrat nun am 9. März dem Einwohnerrat an der Sitzung zur Genehmigung vor. Fristgerecht, wie es im Antrag heisst. Zwei Jahre hat der Stadtrat gemäss Gemeindeordnung Zeit, um zu einem vom Einwohnerrat überwiesenen Postulat Bericht zu erstatten und gegebenenfalls einen Antrag zu stellen.

4000 Franken alle zwei bis drei Jahre

Der Antrag in diesem Fall lautet, sowohl den Bericht gutzuheissen als auch die darin genannten Massnahmen umzusetzen. Eine davon ist eben die Charta zur Lohngleichheit zu unterzeichnen. Damit erklärt sich der Stadtrat dazu bereit, die Einhaltung der Lohngleichheit regelmässig zu überprüfen. Regelmässig bedeutet wiederum alle zwei bis drei Jahre. Analysiert wird nicht nur der Lohn bei der Stadt, sondern auch bei nahestehenden Körperschaften wie der SWL Energie AG.

Kosten wird das in den Jahren, in denen die Analyse durchgeführt wird, rund 4000 Franken. Denn: Gearbeitet wird zwar mit einem kostenfreien Analyse-Standard-Tool. Was dieses errechnet, soll aber durch eine externe Revisionsstelle beglaubigt werden.

Auch bei Ausschreibungen Lohngleichheit einhalten

Ebenfalls will sich der Stadtrat mit der Charta dazu verpflichten, die Lohngleichheit im Rahmen des öffentlichen Beschaffungs- und Subventionswesen einzuhalten. Dazu heisst es im Antrag: Bei der Ausschreibung der neuen Informatiklösung habe die Stadt von den Anbietern eine Bestätigung verlangt «hinsichtlich der Lohngleichheit von Frau und Mann wie auch von branchenüblichen Lohn- und Arbeitsbedingungen sowie hinsichtlich der Gleichbehandlung von Mann und Frau».

Dem Antrag angehängt ist nicht nur die Charta, sondern auch die Lohngleichheitsanalyse von 2021. Von 273 Mitarbeitenden der Stadt Lenzburg sind 149 Frauen, also etwas mehr als die Hälfte, ist der Analyse zu entnehmen. 3,2 Prozent betrage der Unterschied zwischen den Löhnen von Frauen und Männern; der Bund hat die Toleranzgrenze bei 5 Prozent angesetzt. «Die Stadt Lenzburg, als Arbeitgeberin im öffentlichen Sektor, ist sich ihrer Vorbildfunktion bewusst und der Stadtrat unterstützt die berufliche Gleichstellung wie auch die Bekämpfung jeder Form der Diskriminierung», heisst es dazu deutlich. Und: «Die Stadt Lenzburg evaluiert neue Mitarbeitende nach ihren Qualifikationen, nicht nach Geschlecht.»