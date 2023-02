Lenzburg Attraktiver, ruhiger, sicherer: Auf der Bahnhofstrasse steht der Baustart bevor Es kommt zu Verkehrsbehinderungen in Lenzburg: Während der Sanierung gilt bis Ende Jahr ein Einbahn-Regime auf der Bahnhofstrasse.

Wie auf dieser Visualisierung wird die Bahnhofstrasse künftig daherkommen. zvg

Am Montag, 13. Februar, fahren die Baumaschinen auf: Die Bahnhofstrasse in Lenzburg wird auf einer Länge von rund 350 Metern umfassend saniert und aufgewertet. Dauern sollen die Arbeiten auf dieser wichtigen Verbindung zwischen Bahnhof und Altstadt bis Ende Jahr.

Konkret werden der Strassenraum und die Beleuchtung neu gestaltet, der Asphaltbelag und die Randabschlüsse ersetzt. Neu vorgesehen sind weiter eine Entwässerungsleitung der SBB sowie Fernwärmeleitungen, ergänzt wird das bestehende Werkleitungsnetz. Die Ausführung, hält die Stadt in einer Medienmitteilung fest, findet auf der ganzen Länge vom Bahnhof-Kreisel bis zur Aabach-Brücke statt.

Bei Letzterer erfolgt der Baustart auf einem rund 60 Meter langen Abschnitt bis zur Einmündung Marktmatten. Diese erste Etappe sei anspruchsvoll, gibt Christian Brenner zu bedenken, der Leiter Tiefbau und Verkehr in Lenzburg. Ziel sei es, längere Rückstaus auf der Kernumfahrung zu vermeiden. Erfahrungsgemäss, fügt Brenner an, gewöhnen sich die Verkehrsteilnehmenden aber nach wenigen Tagen an die neue Situation.

Nur Bus fährt in beide Richtungen

Für den Individualverkehr gilt auf der Bahnhofstrasse während der Bauzeit ein Einbahn-Regime in Richtung Bahnhof. Dem Bus dagegen wird die Durchfahrt mittels einer Ampel in beide Fahrtrichtungen ermöglicht. Die Verkehrsführung sei eine der Herausforderungen bei diesem Projekt, sagt Brenner. Denn der Bus muss den Fahrplan trotz Baustelle einhalten. Und auch die Autofahrer sollen ihre Anschlüsse am Bahnhof rechtzeitig erreichen können.

Auf dem betroffenen Strassenabschnitt wurde bei der letzten Messung im Herbst des vergangenen Jahres übrigens ein durchschnittliches tägliches Verkehrsaufkommen – in beiden Richtungen – von 5730 Fahrzeugen verzeichnet.

Saniert wird die Bahnhofstrasse auf einer Länge von rund 350 Metern. Bild: vaj/Archiv AZ

Die Zufahrt in die Angelrainstrasse ist während der gesamten Bauzeit gewährleistet, heisst es in der Medienmitteilung der Stadt. Gleiches gelte für die Ein- und Ausfahrt Turnerweg und Marktmatten. Ebenfalls sichergestellt sei eine einseitige Fussgängerführung entlang der Baustelle.

Im zweiten Anlauf kam der Kredit durch

Rückblick: Den Kredit von 2,3 Mio. Franken für die Sanierung der Bahnhofstrasse genehmigte die Lenzburger Stimmbevölkerung im September 2021 an der Urne. Es war der zweite Anlauf. Eine erste Vorlage war ein Jahr zuvor noch abgelehnt worden. Streitpunkt war die zuerst geplante Aufhebung der Bushaltestelle Angelrain.

Künftig steht den Verkehrsteilnehmenden laut Christian Brenner eine attraktivere, ruhigere und sicherere Bahnhofstrasse zur Verfügung: mit einer Tempo-30-Signalisation, mit einer Baumreihe sowie mit einem kombinierten Velo- und Gehweg.