Lenzburg Archäologischer Fund beim Lindfeld: Römische Siedlung aufgetaucht – dank neuer Forschungsmethode Vermutet hatte man es schon lange, nun ist es bestätigt: Im Lindfeld beim Autobahnzubringer in Lenzburg, nahe am bereis ausgegrabenen Theater, sind Überreste einer grösseren römischen Siedlung samt Tempel vergraben. Herausgefunden hat man dies dank geoelektrischer Untersuchungen. Der Ort soll eine religiöse Pilgerstätte gewesen sein. Diesen Mittwoch wird eine kleine Ausstellung dazu eingeweiht.

Die Überreste der im Boden steckenden Siedlung im Lindfeld bei Lenzburg zeigen sich dank geoelektrischer Untersuchungen. Kantonsarchäologie

«Schlummert ein römischer Tempel unter dem geplanten A1-Zubringer?», titelte die AZ vor fünf Jahren. Inzwischen ist die Strasse beim Lindfeld in Lenzburg bereits gebaut. Untersuchungen der Kantonsarchäologie, der Vindonissa-Professur der Universität Basel und des Museums Burghalde haben aber in den letzten zwei Jahren unbekannte Funde zum Vorschein gebracht, die nun veröffentlicht wurden.

Wie der Kanton in einer Medienmitteilung erklärt, konnte die frühere römische Siedlung erstmals in ihrer ganzen Ausdehnung sichtbar gemacht werden. Und das, ohne ein einziges Stück Erde aus dem Boden zu schaufeln. Vielmehr habe man diesmal eine Art Röntgenbild des gesamten Bodens machen lassen. Dies über geophysikalische Messungsformen wie Geomagnetik oder Geoelektrik.

Bei der Geoelektrik wird der elektrische Widerstand gemessen. Ein Graben ergibt zum Beispiel einen niedrigen Widerstand, Mauern aus Stein einen hohen. Bei der Geomagnetik hingegen wird das Erdmagnetfeld gemessen. Dabei entsteht ein Bild der im Boden verborgenen Überreste. Beide Methoden wurden im Lenzburger Lindfeld angewandt, wobei die Geoelektrik laut Kanton deutlichere Resultate lieferte.

Geomagnetik und Geoelektrik wurden im Lenzburger Lindfeld eingesetzt. Kanton Aargau

Freiwillige der Kantonsarchäologie sind dafür mit einem Metalldetektor das gesamte, zirka 12 Hektaren grosse Areal abgelaufen. Ziel war, den Zustand und die Ausdehnung der römischen Siedlung zu erfassen, um diese bestmöglichst schützen zu können. Oberflächennahe Funde wurden geborgen und gaben Anhaltspunkte zum Alter der Siedlung – vermutlich vom späten ersten Jahrhundert nach Christus bis ins die Mitte des dritten Jahrhunderts.

Ansonsten wurde aber dem heutigen Gedanken gefolgt, archäologische Hinterlassenschaften wenn immer möglich im Boden zu behalten, wo sie besser geschützt sind. Dank Geophysik kann zum Beispiel auf invasive Baggersondierungen verzichtet werden.

Freiwillige der Kantonsarchäologie sind für Messungen die ganze Fläche mit einem Metalldetektor abgelaufen. Kantonsarchäologie

Dank dieser Methode könne auch bei Bauprojekten bereits im Vorfeld abgeklärt werden, ob Schützenswertes im Boden verborgen ist, was eine bessere Planungssicherheit ergibt. Der geophysikalischen Methode seien allerdings auch Grenzen gesetzt: Wie tief die weiteren Überreste im Boden liegen, kann man so nicht herausfinden und eine genaue Datierung ist nicht möglich.

Die geoelektrische Untersuchungsmethode misst den Widerstand des Bodens. Dadurch zeichnen sich unterschiedliche Strukturen ab. Kantonsarchäologie

Was man alles herausgefunden hat

Frühere Ausgrabungen beim Lindfeld hatten bereits Gebäudegrundrisse, eine Strasse, ein Gräberfeld und ein Theater zum Vorschein gebracht. Die jetzigen Messungen zeigen nun die gesamte römische Siedlung erstmals in ihrer ganzen Ausdehnung. Entdeckt wurden ein bisher erst vermuteter, grosser Tempel und weitere kleine Sakralbauten.

Der Tempel beim Lindfeld in Lenzburg. Kantonsarchäologie

Die Archäologen gehen davon aus, dass Lenzburg zu römischer Zeit eine religiöses Zentrum war, wohin Menschen aus der weiten Umgebung für spirituelle Feste hin pilgerten. Dies im Gegensatz zu Windisch, das militärisch geprägt war.

Der in Lenzburg entdeckte Tempel misst etwa 60 auf 70 Meter und ist laut Kantonsarchäologie vergleichbar mit demjenigen von Avenches. Das bereits bekannte Theater gehörte zum religiösen Komplex dazu. Rund 4000 Personen sollen in den Zuschauerrängen Platz gehabt haben. Nebst Avenches sind in der Schweiz nur noch römische Theater in Lausanne und Augst (Augusta Raurica) bekannt. Den Namen der früheren Lenzburger Siedlung kennt man noch nicht.

Bei Bau des Autobahnzubringers 1964 wurde das Theater beim Lindfeld in Lenzburg entdeckt, weitere Ausgrabungen folgten. Kanton Aargau

Vernissage und informativer Spaziergang diesen Mittwoch

Unter dem Arbeitstitel «Auf der Suche nach der verlorenen Stadt» soll in den kommenden Jahren die Siedlung im Lindfeld genau dokumentiert, deren Ausdehnung und Erhaltungszustand erfasst und die Funde analysiert werden. Zum Abschluss des Projekts wird 2025 eine Sonderausstellung im Museum Burghalde aufgebaut. Bis dorthin wird in der Vitrine «Archäologie aktuell» des Museums eine kleine Ausstellung zu den alten und neuen Funden vom Lindfeld zu sehen sein.

Diese Vitrine wird mit einer öffentlichen Vernissage diesen Mittwoch, 29. Juni, um 18 Uhr eröffnet. Anschliessend führt ein Spaziergang mit Informationen zum römischen Lenzburg via Schlosshügel und Lindfeld zum Theater und endet auf dem Landwirtschaftsbetrieb Salm.