Lenzburg Arbeiten, wohnen, sich begegnen: Der junge Verein «einfach gut» lanciert ein ambitioniertes Projekt Nicht weniger als konkrete Ideen für ein Zusammenleben in der Zukunft sollen entwickelt werden in Lenzburg: Das Experiment startet mit einem Info- und Begegnungspavillon mitten in der Stadt auf dem Promenadenplatz.

Prisca Keel und Dani Geser vom Verein «einfach gut» zeigen die Holzkonstruktion auf dem Promenadenplatz. Bild: Michael Hunziker

Wie wollen wir in Zukunft leben, miteinander umgehen? Diese Frage stellt sich der junge Verein «einfach gut» in Lenzburg. Und lanciert – um Wege zu suchen – ein ambitioniertes Projekt: Auf einer grosszügigen Grünfläche in der Stadt wird für fünf bis sieben Jahre ein Experiment gestartet für ein mögliches Modell.

«Wir möchten die Lebensbereiche Wohnen, Arbeit und Freizeit wieder näher zusammenbringen», sagen die Vorstandsmitglieder Prisca Keel und Dani Geser bestens gelaunt beim Gespräch in einem Café. «Wir möchten ein lebendiges Netzwerk schaffen, damit die Menschen zueinander schauen.» Gerade die Pandemie habe gezeigt, dass man an einem Ort mit Tausenden Menschen wohnen und trotzdem einsam und schnell aufgeschmissen sein könne, fügt Prisca Keel an. «Familien- und Dorfstrukturen wie früher bestehen oft nicht mehr.»

Am Freitag wird der Infopavillon eröffnet

Die Frage, was genau zu erwarten sei, liesse sich nicht so einfach kurz und knapp beantworten, fügt Prisca Keel mit einem aufgestellten Lachen an. Der Begriff Reallabor, Stadtlabor oder soziokulturelles Labor treffe es vielleicht am ehesten. «Wir stellen den Rahmen, die minimale Infrastruktur, zur Verfügung, der Inhalt wird sich entwickeln und verändern.» Auch wenn es sich nicht um eine Siedlung mit starren Strukturen handle: Es sei keine Träumerei, betont Dani Geser. «Wir erwarten handfeste Impulse.»

Vorgestellt – und sichtbar gemacht – wird das Projekt in einem ersten Schritt mit einem Info- und Begegnungspavillon auf dem Promenadenplatz im Zentrum gleich hinter dem Försterhaus. Auf einem Podest sind drei Holzkuben mit einer Kantenlänge von je 3 Metern zu einer 9 Meter langen Konstruktion zusammengestellt. Noch dringt das Wasser durch die Decke beim Augenschein an diesem regnerisch-grauen Vormittag, noch fehlen Verschalungen, Innenausbau, Sitzgelegenheiten und rollstuhlgängige Rampe. Am Freitag, 5. Mai, aber wird alles bereit sein für den Begrüssungsapéro ab 18 Uhr.

Errichtet wird die Holzkonstruktion auf einem Podest gleich hinter dem Försterhaus. Bild: zvg

Während zweier Monate soll ein belebter und gemütlicher Begegnungsort entstehen, an dem man sich gerne und ohne Konsumationszwang aufhalten kann. Zugänglich ist der Infopavillon täglich von 10 bis 22 Uhr. Vorgesehen sind verschiedene Aktivitäten: Bis 16. Mai wird ein Bio-Setzlingsmarkt durchgeführt. Am Aktionstag am Samstag, 13. Mai, wird der Platz zum Gemeinschaftsgarten: Alle sind eingeladen, nach Anleitung Holzkisten zusammenzubauen und zu bepflanzen. Jeden Freitagabend um 18.30 Uhr gibt es ein Znacht: Verwendet werden die Reste des Wochenmarkts. «Wir möchten mit den Leuten ins Gespräch kommen und Ideen sammeln», sagen Prisca Keel und Dani Geser.

Das Vorhaben stösst auf viel Wohlwollen

Und Ideen seien schon einige vorhanden für ihr mehrjähriges Experiment auf öffentlichem Grund. Noch können die Vorstandsmitglieder den definitiven Standort nicht nennen. Bekannt ist aber, dass es mindestens 28 Holzkuben – die gleichen wie beim Infopavillon – sein sollen, die modular zusammengestellt werden. Bereits bestehen Anfragen für Ateliers und Werkstätten oder auch für einen Kunst- und Kulturkubus für Lesungen und Ausstellungen. Das Kriterium ist, dass die Angebote nachhaltig sind, einen Nutzen für die Gesellschaft haben und nicht kommerziell sind.

Wie beim diesen Modell könnten die Holzkuben daherkommen. Bild: zvg

Über das rege Interesse und die positiven Reaktionen freut sich Prisca Keel. «Viele sind sehr aufgeschlossen.» Ebenfalls könnten sie auf grosszügige Unterstützung von Geschäften zählen. Diese sei willkommen, denn der Verein komme ohne öffentliche Gelder aus. Zur Verfügung gestellt würden etwa Kissen und Abwaschmittel, Teekocher und Besen, Bücher und Kuchen. Auch die Stadt sei ihren Plänen gegenüber wohlwollend eingestellt.

Die breite Akzeptanz dürfte nicht zuletzt darauf zurückzuführen sein, dass die beiden Vorstandsmitglieder keine Unbekannten sind in Lenzburg. Ihnen liegt eine lebendige Stadt am Herzen, sie haben schon verschiedene kulturelle Projekte umgesetzt, etwa den Teegarten auf dem Widmi-Areal. Prisca Keel war überdies im Vorstand der Freizeitwerkstatt und Teil des fünfköpfigen Teams im Werkraum 21, dem Ort für Handwerk und Kunst in der Altstadt.

In Portugal nahm die Idee konkrete Formen an

Warum sind ihr die Themen Nachhaltigkeit oder Biodiversität so wichtig? Sie sei schon immer sehr naturverbunden gewesen, sagt die gelernte Floristin. Als ihre eigenen Kinder grösser wurden, habe sie sich überlegt, wie sie wohnen möchte, wo es ihr wohl sei, wo sie aktiv sein könne und den Boden unter den Füssen spüre, wo ungezwungene Begegnungen möglich seien, wo sie verbunden sei mit Menschen, Tieren und Pflanzen. Während eines Aufenthalts in Portugal vor zwei Jahren nahm die Idee für das nun geplante «Lenzburger Modell» konkrete Formen an.

Ein bewusster Umgang mit der Natur sei nicht verbunden mit Zwang und Verzicht, sondern sei ein Gewinn und bereite Freude, stellt Prisca Keel fest. «Niemand muss dafür asketisch leben.» Sie selbst möchte um ihren Holzkubus einen naturnahen Garten realisieren, vielleicht sei sogar ein Probewohnen möglich.

Sie hofft, dass sich die Leute begeistern können für die Pläne. Alle seien willkommen, jung und alt, quer durch alle sozialen Schichten. Oft bestehe im ersten Moment eine Hemmschwelle, ist sie sich bewusst. «Ich bin sehr gespannt, wer angesprochen werden kann, und bin extrem neugierig, was passieren wird.»