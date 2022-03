Lenzburg Anwohnende möchten das Projekt auf dem Bauernhof im Weiler Wildenstein anpassen Sechs Parteien haben eine Einsprache gegen das Projekt der Familie Salm erhoben. Alles Personen aus der Nachbarschaft, die Wünsche für die Neubauten anbringen – aber auch zum Istzustand.

Anwohnende haben Einsprache gegen das Baugesuch der Familie Salm im Weiler Wildenstein erhoben. Eva Wanner

Es sei keine fundamentale Opposition, betonen die sechs Parteien. Einsprache haben sie dennoch erhoben, gegen das Baugesuch der Familie Salm für ihren Hof im Weiler Wildenstein in Lenzburg. Es gehe ihnen dabei jedoch darum, «im Dialog eine Verbesserung des Projekts zu erwirken».

Zwei Einsprachen sind laut der Stadt Lenzburg bis am Montag gegen das Projekt eingegangen. Eine davon eben von sechs Parteien unterzeichnet. Das Dokument haben sie auch der AZ zukommen lassen. Demnach handelt es sich um Nachbarn; alle sechs hätten Sichtverbindung zur Parzelle, die bebaut werden soll, heisst es.

Auf dem betreffenden Hof sollen mehrere Bauten erstellt werden. Dies für die Sortierung und Lagerung von Gemüse sowie einer Fotovoltaikanlage, die diese Infrastruktur mit Strom versorgt, für eine Unterstellfläche für Maschinen und Geräte und einen Platz zum Befüllen und Waschen der Pflanzenschutzspritze. Die Ökonomiegebäude stiessen heute an ihre Grenzen, sagte die Bauherrschaft vor rund einem Monat gegenüber der AZ. Mit dem Bauprojekt soll der Hof für die Zukunft und damit für die Übernahme durch einen Nachfolger gerüstet werden.

Projekt soll sich ans Bestehende anpassen

Der Weiler, so führen die einsprechenden Parteien aus, «bilde eine kompakte Einheit in der Landwirtschaftszone». An die Anpassung in die Umgebung seien deshalb hohe Anforderungen zu stellen.

Das Projekt indes könnte sich prägend auf den Weiler auswirken, heisst es weiter. Die Gebäude müssen sich «hinsichtlich Grösse, Gestaltung der Oberfläche, des Baukörpers sowie des Aussenraumes so in die Umgebung einordnen, dass eine gute Gesamtwirkung entsteht», fordern sie.

Forderungen auch zum Istzustand

Den Einsprechenden nennen auch konkrete Massnahmen für die Anpassung Optik in ihrer Nachbarschaft: Die Fassaden sollen «landwirtschaftlichen Charakter» aufweisen und aufgelockert, «zum Beispiel begrünt werden». Als Sichtschutz zur Nachbarschaft sei ausserdem eine Hecke zu pflanzen.

Die neuen Gebäude sollen gegen Norden den Abschluss der gesamten Anlage bilden. Und weiter: «Das heisst, es soll auf das Stapeln von Paletten und anderen Materialien und damit auch auf Staplerfahrten im Landwirtschaftsland entlang der Bauten verzichtet werden.» Arbeiten und Materialdepots seien, so die Forderung, im Innenhof, der durch die Neubauten entstehe, auszuführen. Lärm- und Geruchsimmissionen müssten den gesetzlichen Vorgaben entsprechen.

Wünsche haben die Einsprecher auch für den Istzustand, dem sie einen industriellen Charakter zusprechen: Die Bauherrschaft soll aufgefordert werden, die aktuelle Situation bei den Lagerplätzen zu verbessern.

Ob die Einsprachen indes überhaupt legitimiert sind, müsse erst noch geprüft werden, heisst es bei der Stadt Lenzburg auf Anfrage. In einem ersten Schritt werde auf die kantonale Zustimmung beziehungsweise Stellungnahme gewartet und die Einwendungen dann der Bauherrschaft zur Stellungnahme zugestellt. Diese möchte sich zum jetzigen Zeitpunkt deshalb zu den Einsprachen noch nicht äussern.