Lenzburg «Ambitionierter Ausbau unabdingbar»: Beim Solarstrom will die Stadt rasch investieren Der Stadtrat unterstützt die Absicht, die stadteigenen Dächer mit Photovoltaikanlagen zu versehen. Dies geht aus seinem Bericht zu einer breit abgestützten Motion hervor. «Damit soll ein Beitrag zur Erreichung der Klimaziele erreicht werden.»

Die Dreifachturnhalle der Berufsschule (Mitte links) ist bereits mit einer Photovoltaikanlage ausgerüstet. Bild: Michael Küng

Für den Lenzburger Stadtrat ist klar: Um die Klimaziele erreichen und die Versorgungssicherheit gewährleisten zu können, ist ein ambitionierter Ausbau von erneuerbaren Energien unabdingbar – und dabei insbesondere von Photovoltaikanlagen. Dies sei auch angesichts der hohen Energiepreise wirtschaftlich sinnvoll und verringere die Abhängigkeit von geopolitischen Risiken.

Rückblick: Ein Konzept inklusive Investitionsplan für die Installation von Photovoltaikanlagen ist im Jahr 2021 gefordert worden. Eine breit abgestützte Motion – mit Unterschriften von Einwohnerrätinnen und Einwohnerräten von Die Mitte, SP, FDP, GLP, Grüne und EVP – wurde mit grosser Mehrheit überwiesen. Die Stadt soll nicht nur symbolisch über Dritte klimafreundliche Energie anbieten, sondern diese auch selbst produzieren, lautete die Begründung.

Der kommenden Sitzung des Einwohnerrats vom Donnerstag, 9. März, wird nun der Bericht vorgelegt. Der Stadtrat, heisst es darin, unterstützt die Absicht, die stadteigenen Dächer mit Photovoltaikanlagen zu versehen. Investiert werden soll schon innert der nächsten drei Jahre.

Zusätzliche Dachfläche von 34'700 Quadratmetern ermittelt

Für die in der Motion geforderten Abklärungen sind die Liegenschaften der Einwohner- und Ortsbürgergemeinde mit den relevanten Kenngrössen ergänzt, auf die Eignung ihrer Dachflächen geprüft und klassifiziert worden. Bereits mit einer Photovoltaikanlage ausgerüstet sind das Bürogebäude der SWL Energie AG, die Dreifachturnhalle Mühlematt, das Oberstufenzentrum Lenzhard mit dem Schulhaus A und der Aula sowie die Dreifachturnhalle der Berufsschule.

Für diese Liegenschaften errechnet sich gemäss Stadtrat für die Nutzung von Solarenergie eine maximale Dachfläche von rund 8200 Quadratmetern mit einer maximalen theoretischen Jahresproduktion von rund 1'318'000 kWh.

Auch wenn die Zahl der Photovoltaikanlagen stetig zunimmt: Das Potenzial ist laut Stadtrat noch sehr gross. Bild: Sandra Ardizzone

Für alle übrigen städtischen Liegenschaften ergibt sich eine zusätzliche maximale Dachfläche von rund 34'700 Quadratmetern und eine maximale theoretische Jahresproduktion von rund 5'380'000 kWh. Das Investitionsvolumen wird auf rund 8 Millionen Franken geschätzt.

Eigenbetrieb und Contracting stehen zur Diskussion

Auch wenn die Hochrechnungen mit vielen Unsicherheiten verbunden seien, insbesondere was Strompreise und Zinsen betreffe: Bei der Variante Eigenbetrieb könnten die Photovoltaikanlagen nach 14 Jahren gewinnbringend sein, rechnet der Stadtrat vor. Um die Risiken zu diversifizieren, strebt er bei grösseren Dachflächen mit sehr kleinem Eigenverbrauch ein Contracting an, bei dem also ein Dritter die Verantwortung übernimmt für die Anlage.

Der Stadtrat will rasch ausbauen. Beim Jugendwerkhof Tommasini ist die Umsetzung per 2024 geplant, beim alten Garderobengebäude der Sportanlage Wilmatten per 2025. In Abklärung sind weiter: beim Feuerwehrgebäude der Wohnteil; bei der Berufsschule das Gebäude C, der Neubau E und die Werkhalle; die Kinderkrippe Turnerweg. In den Folgejahren werden die Investitionen gemäss Stadtrat dann im Rahmen der Immobilienstrategie untersucht und im Anschluss in den Aufgaben- und Finanzplan aufgenommen.

Kein Einfluss auf die Einspeisevergütung

Per Ende 2022 bestehen in Lenzburg 143 Photovoltaikanlagen. Das Potenzial sei noch gross, stellt die Behörde fest. Um private Eigentümer zu informieren und für das Thema zu sensibilisieren, werde die neu geschaffene Umweltfachstelle den Auftrag erhalten, zusammen mit der Energiekommission ein zielführendes Modell zu entwickeln «und möglichst rasch zu implementieren».

Einfluss nehmen auf eine attraktive kostendeckende Einspeisevergütung will der Stadtrat nicht, wie in der Motion gefordert. Die Massnahme erübrige sich. Die SWL Energie AG habe den Preis mittlerweile erhöht. Anders gesagt: Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Rentabilität von Photovoltaikanlagen hätten sich seit dem Einreichen der Motion grundsätzlich stark verändert. Und die bestehenden Fördersysteme leisten aus Sicht des Stadtrats bereits einen grossen Anteil.