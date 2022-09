Lenzburg Am Mittwochnachmittag arbeiten statt in die Badi: Jugendliche lernen durch Projekt LIFT die Arbeitswelt kennen Die Real, die Rudolf Steiner Schule sowie neuerdings auch die Heilpädagogische Schule von Lenzburg machen bei einem Projekt mit, das Jugendlichen den Berufseinstieg erleichtern und ihr Selbstwertgefühl heben soll.

Schülerinnen und Schüler sollen durch LIFT (im Bild ein Beispiel aus Baar) bessere Chancen im Berufseinstieg erhalten. Stefan Kaiser

«Wir sind doch die, die nichts können», sagen Isabelle und ihre Klassenkameradinnen und -kameraden zu ihrem Lehrer. Und sie meinen es auch so. Isabelle besucht die Realschule in Lenzburg, hatte die ersten sechs Schuljahre lang schlechte Noten, auch jetzt hat sie es schwer im Unterricht. Das nagt an ihrem Selbstwertgefühl. Nächstes Jahr soll sie sich bewerben, weiss aber gar nicht, wofür, ob sie das kann – und was sie überhaupt kann.

Isabelle ist fiktiv, ihre Probleme sind aber real. Eine mögliche Lösung dafür ist es aber auch: das Projekt LIFT. Ausgeschrieben bedeutet das «Leistungsfähig durch individuelle Förderung und praktische Tätigkeit». Was papierig klingt, heisst kurz zusammengefasst, dass Jugendlichen, die schulisch aus verschiedenen Gründen schwächer sind, der Berufseinstieg erleichtert werden soll.

Leitungsteam LIFT Lenzburg (v.l.): Ina Gruenhagen HPS, Marcel Mattenberger Realschule, Jaqueline Baumann HPS. zvg

Praktiziert wird das in Lenzburg seit letztem Jahr in der Real sowie in der Rudolf Steiner Sonderschule und seit diesem Jahr auch in der Heilpädagogischen Schule (HPS).. «Wir sind eher spät eingestiegen», sagt Fachlehrer und Verantwortlicher Berufswahl Marcel Mattenberger. Laut LIFT-Website sind in der Region bereits dabei die Kreisschulen Aarau-Buchs, aargauSüd (Menziken) sowie Oberes Seetal (Meisterschwanden).

Im Volg, im Altersheim, beim Mech

LIFT kam auf Lenzburg zu. Dies auch, weil dort jedes Jahr für die Schülerinnen und Schüler der zweiten Oberstufe ein Schnuppertag stattfindet. «Der örtliche Gewerbeverein ist sehr aktiv», sagt Mattenberger. Dass das Gewerbe in einer Region mitmacht, ist der Grundstein für das Projekt.

Denn LIFT heisst in der Praxis: Die Jugendlichen bekommen die Chance, an Mittwochnachmittagen Berufsluft zu schnuppern. «Beziehungsweise sie erschnuppern sich selbst», so Mattenberger. Denn anders als bei einer Schnupperlehre, wie man sie landläufig kennt, geht es bei LIFT weniger darum, sich für einen Wunschberuf zu entscheiden. Sondern vielmehr, die Abläufe und Bedingungen der Berufswelt an sich kennenzulernen und durchzuhalten.

Heisst: Wenn ihre Eltern einverstanden sind und sich mit der Lehrerschaft abgesprochen haben, sieht sich Isabelle erst einmal die Liste mit den aktuell 16 Betrieben in der Stadt und der Region an. Sanitär, Detailhandel, Alterszentrum, Autogarage; die Auswahl ist relativ gross. Die Aufgaben sind so divers wie das Gewerbe. «Bei der Unifil rollte ein Jugendlicher jeweils die Paletten durch die Halle, im Volg war eine Schülerin mitverantwortlich dafür, die Regale aufzufüllen, bei der Jakob Hug AG konnte ein Schüler helfen, Maschinen zu flicken und hat geputzt», zählt Mattenberger auf. Ziel sei nicht – eben anders als bei der Schnupperlehre – möglichst in alle Bereiche eines Betriebs hineinzusehen. Im Gegenteil: «Wenn sie immer in etwa die gleichen Arbeiten verrichten können, können sie das irgendwann ohne Betreuung tun und haben einen geregelten Ablauf.»

Von Superzeugnis bis Entlassung

Isabelle geht am Mittwochnachmittag also nicht mehr in die Badi, sondern sie arbeitet für einen kleinen Lohn bei einem der Betriebe. Man verlässt sich auf sie, sie wird immer wichtiger für den Betrieb – ihr Selbstvertrauen steigt und sie lernt, worauf es in der Berufswelt ankommt.

So zumindest der Optimalfall. «Eine Schülerin hat vom Volg ein sehr gutes Arbeitszeugnis erhalten, das sie der Bewerbung beilegen kann. Ein anderer Betrieb hat gar angefragt, ob sich der Schüler, der bei ihm im Rahmen von LIFT gearbeitet hat, auf die offene Lehrstelle bewerben möchte», schwärmt Mattenberger. Es gibt aber auch die andere Seite: Ein Schüler kam mehrfach zu spät zu seinem Arbeitsort – und wurde entlassen. «Auch das ist wichtig», so Mattenberger, «zu merken, dass Handeln ernsthafte Konsequenzen haben kann».

Das gilt auch für die Schülerinnen und Schüler der Rudolf Steiner Sonderschule sowie der HPS. Auch sie erhalten nun die Chance, sich im Berufsleben da draussen in der Welt, die mit der Schule nicht viel zu tun hat, umzusehen und sich zu zeigen.