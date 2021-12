Lenzburg Abtretender Stadtrat Martin Steinmann: «Ein Lautsprecher war ich nie» Neun Jahre lang war Martin Steinmann FDP-Stadtrat in Lenzburg. Der 66-Jährige tritt sein Amt zwar ab, wird seiner Stadt aber in anderen Engagements treu bleiben.

Neun Jahre lang war Martin Steinmann Stadtrat von Lenzburg. Bild: Alex Spichale

Würde man die DNA von Martin Steinmann untersuchen, würde man darin Spuren von Lenzburg finden. Das ist natürlich biologisch unmöglich, emotional aber eine Tatsache. Der 66-Jährige ist sehr eng verbunden mit der Stadt und ihren Traditionen. Er ist in Lenzburg geboren, und zwar wortwörtlich: «Ich war eine Hausgeburt, das gab es damals noch!», sagt er lachend. In allen möglichen Vereinen war und ist er dabei, fast immer auch engagierte er sich im Vorstand, vom reformierten Jugendclub bis zum Schützenverein. Bis heute schwingt er die Laterne beim Joggeli-Umzug und er war Präsident der Freischarencommission; beide Anlässe sind nicht nur Stadt-Brauchtum, sondern auch eine Familientradition der Steinmanns.

Im alten Stadtratssaal, der förmlich Geschichte atmet, fühlt sich der FDP-Politiker wohl. «Lenzburg lebt von Traditionen, diese sind wichtig. Sie sind identitätsstiftend und müssen fortgeführt werden», sagt der abtretende Stadtrat. Auch, wenn das bedeutet, dass Brauchtum modernisiert wird. Steinmann war etwa an vorderster Front dabei, als es darum ging, auch Mädchen und Frauen für das Freischarenmanöver zuzulassen. Ältere Freischärler hätten das als Unding empfunden, die Neuerung hat sich dennoch durchgesetzt.

Das Liberale mit der Muttermilch aufgesogen

Schade findet Steinmann, dass sich immer weniger Menschen für immer weniger Dinge engagieren. Auch in der Politik. Er selbst trat jung in die FDP ein, der Partei, der auch sein Vater schon angehörte. Und die Mutter, die im Gründungsteam der freisinnigen Frauengruppe gewesen war. Er habe das Liberale mit der Muttermilch aufgesogen, meint er schmunzelnd. Und doch: Es ging ihm stets um die Anliegen, nicht um die Parteipolitik. Er pflegte die Zusammenarbeiten, über welche Buchstaben und Farben auch immer hinweg.

Er sei sicher kein einfacher Einwohnerrat gewesen, meint er. Vieles ging ihm zu langsam, war zu schwerfällig und er «stupfte» den Stadtrat gerne mal. Dann, vor neun Jahren, sass er plötzlich auf der anderen Seite, auf jener der Exekutive. Und musste feststellen: Geschäfte dauern eben wirklich so lang, «so ist unser System». Ein Beispiel dafür sei der Umbau des Bahnhofs, ein anderes und für ihn Prägendes jener der Neuhof-Kreuzung. Einen seiner ersten Auftritte als Stadtrat hatte er in oranger Weste. Er und seine Amtskollegen verteilten Flyer an Autofahrer, die im Stau standen. Sie warben für ein Ja bei der kantonalen Abstimmung über den Kredit für die Sanierung des A1-Zubringers. Fast neun Jahre ist das nun her – und die Kreuzung wurde erst kürzlich fertiggestellt. «Schon kleinste Dinge sind den längsten Verfahren unterworfen», sagt er, und würde es sich manchmal etwas speditiver wünschen.

Oder hätte sich gewünscht, denn seine aktive Zeit in der Politik sei nun vorbei und das sei gut so. Von Steinmann hören wird man aber bei all seinen Engagements sicher noch. Wenn auch Leises, denn: «Ein Lautsprecher war ich nie.» Heisst: Er stellte nicht sich in den Vordergrund, wie es Politiker besonders auf nationaler Ebene oft täten, sondern fokussierte auf die Anliegen für Lenzburg. Die Stadt, die er im Herzen trägt – oder eben in der DNA.