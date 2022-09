Lenzburg 23-Jähriger nach Sturz mit E-Scooter verletzt – hat er einem Lieferwagen ausweichen müssen? In Lenzburg hat sich ein junger Mann bei einem Sturz mit dem E-Scooter Verletzungen zugezogen. Er musste ins Spital gebracht werden. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein junger Mann war mit einem E-Scooter unterwegs und hat sich bei einem Unfall verletzt. Symbolbild: Tobias Garcia

Am frühen Mittwochabend, um circa 17 Uhr, ist es auf der Hendschikerstrasse in Lenzburg zu einem Unfall gekommen. Auf Höhe der Ruedi-Rüssel-Tankstelle ist ein E-Scooter-Fahrer gestürzt. Das teilt die Kantonspolizei in einem Schreiben mit. Dabei erlitt er leichte Verletzungen und musste in der Folge mit einem Rettungswagen ins Spital gebracht werden.

Gemäss ersten Erkenntnissen versuchte der 23-jährige E-Scooter-Fahrer rechts an einem Lieferwagen mit Anhänger vorbeizufahren. Dabei stürzte Ersterer zu Boden und verletzte sich. Die Polizei sucht Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang respektive zum entsprechenden Lieferwagen machen können. Beim Lieferwagen handelte es sich mutmasslich um ein weisses Fahrzeug mit der Beschriftung «Die Post».

Zeugenaufruf Haben Sie den Unfall beobachtet oder den Lieferwagen gesehen? Die Polizei sucht Augenzeugen. Sofern Sie entsprechende Angaben machen können, werden Sie gebeten, sich bei der Mobilen Polizei der Kantonspolizei Aargau (062 886 88 88) oder bei jedem anderen Polizeiposten zu melden.

