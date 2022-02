Lenzburg 14-Millionen-Bau: Neu wird nicht nur das Turnzentrum In Lenzburg entsteht hinter dem Bahnhof das neue Aargauer Turnzentrum. Dem Aargauer Turnverband fehlen im Fundraising noch 0,75 Millionen. Gleichzeitig führt er ein Rebranding durch und tritt künftig als «Turnsport Aargau» auf.

Kommunikationsleiter Fabian Weber (links) und Jörg Sennrich, Präsident des Aargauer Turnverbands, auf dem zukünftigen – noch unbetonierten – Hallenboden. Valérie Jost

«Weniger als 24 Stunden nach dem Spatenstich im letzten September fuhren bereits die Bagger auf», erzählt Fabian Weber, Kommunikationsleiter des Aargauer Turnverbands (ATV). Die Rede ist vom riesigen Neubau an der Hammermattstrasse unweit des Bahnhofs Lenzburg, neben dem bekannten roten Kletterzentrum «Kraftreaktor»: Hier wird momentan der «Magnesiaklotz», so der Projektname, gebaut.

«Das Wetter war bisher perfekt, das wünscht sich jeder Bauherr», sagt ATV-Präsident Jörg Sennrich. Auch befürchtete Lieferengpässe seien ausgeblieben. Im Mai rechnet er deshalb mit der Aufrichte, Eröffnung soll dann Ende Jahr sein: «Wir liegen genau im Zeitplan.»

Blick auf das erste Stockwerk, das mehrheitlich zur Turnhalle wird. Im Hintergrund die ehemalige Wisa-Gloria und das Schloss Lenzburg Valérie Jost

Der Bau wurde nötig, da der Mietvertrag für das bisherige Kunstturn-Leistungszentrum in Niederlenz voraussichtlich Ende 2022 ausläuft. Das Gebäude im Hetex-Areal, in dem der ATV seit 1998 ein Turnzentrum betreibt, soll abgerissen werden. Ein Neubau sei die beste Option gewesen, so Sennrich: «Mit dem modernen neuen Turnzentrum machen wir den Turnsport fit für die Zukunft.»

Statt Schnitzelgrube werden «Airbags» geprüft

Was ist so besonders am Bau? Zum einen ist die neue Turnhalle, das Herzstück des Baus, mit 1900 Quadratmetern doppelt so gross wie die in Niederlenz. Alle Turngeräte sind mehrfach vorhanden. Um Landungen von Geräten herunter zu üben, werden momentan mehrere Alternativen zur bekannten «Schnitzelgrube» (ein mit Schaumstoffstücken gefülltes Loch im Boden) geprüft: «Die neuen Freestyle-Sportarten sind da sehr inspirierend», so Weber. Vorstellbar seien etwa sogenannte «Airbags» (Luftkissen) oder Sprungtücher.

Die Visualisierung zeigt den Blick von der Tribüne im ersten Stock in die Turnhalle hinunter. Dunedin Arts Architektur

Nebst der Halle wird es unter anderem zwei Mehrzweck- und einen Aufenthaltsraum, die Räume der ATV-Geschäftsstelle sowie ein mit modernen Medien ausgestattetes Schulungs- und ein Sitzungszimmer geben: «Neu haben wir alles an einem Standort vereint», sagt Jörg Sennrich. Auch Arbeitsinseln sind geplant, an denen Besuchende oder Eltern der Kaderathletinnen und -athleten nach dem Vorbild von Co-Working-Spaces etwa zwischen Trainings flexibel arbeiten können.

Das Sitzungszimmer sollen Turnvereine gratis nutzen dürfen. «Wir bringen Spitzen- und Breitensport zusammen», sagt Sennrich. Es sei ein komplett digitales Zugangssystem geplant: «So umgehen wir das für Sportanlagen charakteristische Schlüsselchaos, da die betreffenden Türen nach den Buchen im Onlinetool digital freigeschaltet werden können», so Weber.

So soll der «Magnesiaklotz» von aussen aussehen. Dunedin Arts Architektur

Zudem werden 37 Parkplätze gebaut, teilweise vor dem Gebäude, mehrheitlich aber in einer ebenerdigen Garage unter dem Hallenboden. Insgesamt soll es vier teils öffentliche Ladesäulen für Elektroautos geben.

«Online zu spenden, ist einfach nicht dasselbe»

Bauland, Gebäude und Infrastruktur kosten zusammen 14 Millionen Franken. Daran beteiligen sich der Bund (eine Million Franken via «Nationales Sportanlagenkonzept») und der Kanton (zwei Millionen Franken via Swisslos-Sportfonds). Die Stadt Lenzburg steuert jährlich maximal 10 000 Franken bei. Mindestens zwei Millionen Franken will der ATV via Fundraising selbst aufbringen, um die Hypothek nachhaltig tief zu halten. Doch Sennrich stellt klar: «Die Finanzierung ist unter anderem dank unserer Partnerin, der Aargauer Kantonalbank, gesichert. Auch wenn wir das Ziel nicht erreichen.» Er sei aber zuversichtlich: Bisher wurden 1,248 Millionen Franken gespendet. Mit den in Aussicht gestellten Massnahmenlockerungen seien Spendenaktionen wohl bald wieder möglich, bald finden zudem Aargauer Meisterschaften und Kantonalturnfest statt: «Dort haben wir eine grosse Verbundenheit zum Turnsport. Online zu spenden, ist einfach nicht dasselbe», so Weber.

Passend zum neuen Turnzentrum hat der ATV Ende 2021 ein Rebranding gestartet: Im Hintergrund bleibt zwar alles gleich, doch gegen aussen wird ab jetzt unter «Turnsport Aargau» kommuniziert. «So rücken wir den Sport in den Fokus», so Sennrich.