Lencis Historia Wie die Bluthochzeit in Paris zu einem Spionageauftrag in Lenzburg führte und wer seit 1572 über die Putten wacht In Paris hätte eine Hochzeit die Religionen versöhnen sollen, stattdessen endete die Nacht in einem Blutbad. Was das mit Lenzburg zu tun hatte und was die Stadt sonst noch vor 450 Jahren umtrieb.

Auf dem Schloss Lenzburg walteten früher Landvögte. Auch Hans Güder, der eine besondere Mission aufgetragen bekam. ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

Richter, Verwalter, Aufgaben im zivilen und militärischen Bereich: Das Pflichtenheft von Landvögten ist ganz schön lang. Hans Güder hat diesen Posten in Lenzburg von 1571 bis 1577 bekleidet und erhält in dieser Zeit einen ganz besonderen Auftrag zu erfüllen: Späher aussenden, um zu prüfen, was die Innerschweizer Bevölkerung über die Pariser Bluthochzeit weiss. Die Geschichte dahinter schlüsselt Autorin Heidi Neuschwander im Lenzburger Neujahrsblatt von 1992 auf.

Nun denn, der Kontext: «Nach der dritten Tagungsperiode des Konzils von Trient (1562/63) wirkte das Wiedererstarken des Katholizismus auf das politische Kräftespiel in Europa zurück», schreibt die Autorin. Aus Paris kommt aber eine vermeintlich gute Nachricht: Die Katholikin Margarete von Valois, Schwester des französischen Königs, und der hugenottische und damit protestantische König Heinrich von Navarrah sollen sich vermählen und die Religionsparteien aussöhnen. Statt einer Hochzeit endet das, was als Bartholomäusnacht in die Geschichte eingehen soll, mit einem Blutbad. Vermutlich ist es die Königinmutter Katharina von Medici, die befiehlt, sämtliche Hugenotten in der Stadt und in Provinzstädten zu töten.

Späher zogen los

Die Kunde vom Gemetzel in Paris kommt auch in die Schweiz. In Bern herrscht Verunsicherung, man will wissen, wie viel in der Innerschweiz über den Vorfall bekannt ist – und was man davon hält. Und da kommt eben der Lenzburger Landvogt ins Spiel. Er sendet im Auftrag des Berner Rats den Untervogt von Staufen und dessen Nachbarn als Späher los. Sie sollen in die Innerschweiz reisen, angeben, dass sie Pferde kaufen wollen und sich unauffällig umhören. Verschiedenes bekommen sie zu Ohren; scheinbar aber nicht vieles, das beunruhigend wäre. Die Geschichte, so bilanziert die Autorin, zeigt nicht nur die damalige Zeit auf, sondern auch «dass zu einer Zeit, die keine Massenmedien kannte, Nachrichten schnell und ziemlich genau über weite Distanzen bis in die hintersten Alpentäler drangen».

Zu Landvogt Hans Güder findet sich in einem anderen Jahrbuch noch ein Eintrag: Er hatte mit dem Ammerswiler Pfarrer Ullrych Trog einen Grenzstreit zu schlichten: «Da die Ammerswiler Kühe auf Stadtboden grasten, wurde die Grenze mit einem Zaun umgeben und in der Holzmatt ein Tor aufgestellt. Tor und Pfosten berappte Lenzburg, Scharniere und Schloss Ammerswil.»

Der Brunnen, der sechsmal umzog

Ein weiterer Mann erregt vor 450 Jahren in Lenzburg Aufsehen. Allerdings keiner aus Fleisch und Blut. 1572 wird vor dem Rathaus ein Sockelbrunnen gebaut und sechsmal umgesetzt, bis er schliesslich bei seinem jetzigen Standort beim Metzgplatz zu stehen kommt, darauf steht ein bärtiger Krieger in Rüstung. Der Schein trügt, ist der hexagonale Brunnen doch nicht einem Krieger gewidmet, sondern Sankt Niklaus. Benannt, so wird in einem Neujahrsblatt spekuliert, wohl tatsächlich nach dem heiligen Nikolaus von Myra, dem Samichlaus, wie man ihn vor Coca-Cola kannte. Der Sage nach wohnte der Klaus im Goffersberg; nachdem ihm Jugendliche einen Streich gespielt hatten, wollte er nicht mehr hervorkommen. Der Brauch des Chlauschlöpfens war geboren; mit den Geisseln sollte der Chlaus hervorgelockt worden.

450 Jahre alt wird der Chlausbrunnen heuer. Sandra Ardizzone

Und noch eine Sage umrankt den Brunnen. Im Brunnenstock sind Putten, also Kinderfiguren, zu sehen. In gewissen Nächten sollen sie zum Leben erwachen und darum bitten, befreit zu werden. Passend zu Jubiläum und Sage haben die Frauen des Business and Professional-Club (BPW) den Chlausbrunnen in diesem Jahr mit Puppen geschmückt.

Nicht in die Kategorie Sage, sondern Anekdote fällt folgende Geschichte: Frank Wedekind, dessen Vater das Schloss Lenzburg 1872 kaufte, soll füdliblutt im Chlausbrunnen gebadet haben – und sei dafür gebüsst worden.