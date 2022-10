Lencis Historia Sie war Bestandteil jedes Kinderzimmers, flog hoch und fiel tief: Die Geschichte der Wisa Gloria Vor 140 Jahren wurde der Grundstein für die legendäre Kinderspielzeugmarke gelegt. Zu Gute kamen der Spielzeugherstellerin Konkurse anderer Firmen, gestolpert ist sie über den Ersten Weltkrieg.

Ein Blick in die Wisa-Gloria-Fabrik im Jahr 1910. Screenshot

Der Stern holt Anlauf, verheddert sich hie und da, erstrahlt schliesslich doch in voller Pracht, verblasst aber wieder und bevor er ganz erlischt, wird er eingefangen, damit das Glühen erhalten bleibt. Ein etwas schräges Bild, das aber die 140-jährige Geschichte von Wisa Gloria ganz gut zu beschreiben mag. Was in den ersten 50 Jahren so passierte, ist im Lenzburger Neujahrsblatt von 1932 den Aufzeichnungen eines gewissen Herrn Widmer-Neeser zu entnehmen. Der erste Name dürfte Kennern der Spielzeugmarke gut bekannt sein; später dazu mehr.

Zunächst aber ins Jahr 1882. Die Herren Fritz Neeser-Thut, Schlosser- und Eichmeister, und Eduard Rohr-Herbst, seines Zeichens Gemeindeammann von Staufen, gründen eine mechanische Kinderwagenfabrik. Obwohl gründen ein grosses Wort scheint, das Kapital ist klein, eigene Räume haben die beiden nicht.

Sie mieten aber, nachdem der bisherige Besitzer Pleite gegangen ist, die «Schlossmühle» am Aabach in Lenzburg. Und noch ein Konkurs kommt den Firmengründern entgegen: Jener der Klingnauer Kinderwagenfabrik. Aus der Masse können sie einige Maschinen übernehmen, die angetrieben werden von zwei Wasserrädern. Material und Einzelteile für die Kinderwagen kommen aus der Nähe; die Körbe etwa aus Klingnau und aus der Strafanstalt von Lenzburg.

Blei aus den Zielwällen und Brandstiftung

Kaum 300 Kinderwagen produziert die Firma Neeser und Rohr in ihren Anfängen, die Konkurrenz ist gross. Die Firmeninhaber entschliessen sich, an der ersten Schweizerischen Landesausstellung von 1883 in Zürich teilzunehmen – der erhoffte Erfolg bleibt aus. Ebenso an der zweiten Ausstellung 1896. In der Zwischenzeit wird Rohr krank und kann nicht mehr arbeiten, wie er es gerne möchte. Neeser fasst den Beschluss, sich an Wasserversorgungsunternehmen zu beteiligen. Er ist findig: An eidgenössischen Schützenfesten kauft die Firma das Blei, bis zu zehn Arbeiter graden die Kugeln aus den Zielwällen. Das Material wird eingeschmolzen und genutzt, um die Wasserrohre zu verbinden.

1899 der Schock: Es brennt. Am Jugendfesttag züngeln Flammen aus der Scheune. Darin befinden sich Malerei, Sattlerei, Montage und Packerei – das Gebäude brennt bis auf die Grundmauern nieder. Vermutlich hat jemand das Feuer gelegt. In der Not kommt die Konkurrenz, eine Schaffhauser Kinderwagenfabrik, zu Hilfe; die Kundschaft kann trotzdem bedient werden.

1902 treten zwei neue Teilhaber in die Firma ein: Arnold Widmer-Neeser und Gottlieb Sandmeier-Neeser. 1913 wächst die Firma durch eine Fusion mit dem einstigen Konkurrenten aus Schaffhausen – und sie erhält den Namen, unter dem man sie heute noch kennt: Wisa, nach Widmer und Sandmeier, Gloria als Fantasiezusatz.

Kinderwagen-Montage im Jahr 1957. Screenshot Blick in den Co-Working-Space Gloria und auf die neuen Kinderwagen nach altem Modell. Eva Wanner Links die Fabrik 1957, rechts der Co-Working-Space 2022. Screenshot Eva Wanner

Krimi an der Grenze

1914 steht die dritte Landesausstellung an – von der Jury werden die Kinder- und Leiterwagen, Spiel- und Holzwaren und mehr mit einer Goldenen Medaille prämiert. Doch der Glanz ist bald vorüber; im August bricht der Erste Weltkrieg aus. Es wird schwierig, Rohmaterialien zu beschaffen.

Sehr schwierig sogar, wie eine Reise von Herrn Widmer zeigen soll. Er will in Frankreich persönlich Material beschaffen, wird aber an der Grenze aufgehalten. Man hält ihn für einen Schieber, nimmt ihn ins Kreuzverhör. Man fürchtet, er beliefere Deutschland mit Peddigrohr, woraus Geschosskörbe oder Teile für Zeppeline hergestellt werden könnten. Zu Herrn Widmers Glück kennt er prominente Pariser Persönlichkeiten und darf gehen.

Konkurrenz schuldigt an

Wisa Gloria, inzwischen fest in Schweizer Kinderzimmern verankert, stellt erfolgreich an der Lyoner Mustermesse aus. Aber auch da werden dem Lenzburger Spielzeughersteller wieder Knüppel zwischen die Beine geworfen. Dem Pariser «Chambre Syndicale des Fabricants de Voitures d'Enfants», also der Gewerkschaft der Kinderwagenfabrikanten, schmeckt der Erfolg der Schweizer Konkurrenz gar nicht. Mehrere Anschuldigungen werden erhoben: Nicht alle Teilhaber von Wisa Gloria seien bis zur dritten Generation zurück Schweizer, Rohmaterial stamme aus Deutschland und es würden Halbfabrikate eingesetzt, eben keine Eigenfabrikate.

Die Fabrik wird genau unter die Lupe genommen – die Vorwürfe lösen sich in Wohlgefallen aus. Was bleibt sind Verbindungen und Kunden aus Frankreich, Italien, Griechenland und Südamerika. 325 Arbeiter sind inzwischen angestellt. Das Rohmaterial aber wird immer knapper und immer teurer. 1920 sinken die Exportzahlen wieder, erst eine Kontingentierung schafft Abhilfe. Eine eigene Sägerei wird errichtet, die Pferde durch Traktoren ersetzt, es wird um- und ausgebaut.

Plötzlich geht es abwärts

Nach den ersten fünf Jahrzehnten bilanziert der Autor: «Fünfzig Jahre Wisa-Gloria-Werke Lenzburg haben unserem Städtchen eine Unsumme von Arbeitsmöglichkeiten und Verdienst gebracht. Sie zeugen von Gewerbefleiss und Initiative und bilden somit eines der wichtigsten Kapitel in der Wirtschaftsgeschichte unserer Heimat.» In einem Jahrbuch, 25 Jahre später, ist dann die Rede von «Schweizer Qualitätsarbeit» und dem frommen Wunsch: «Möge der gute Stern, unter dem sich die Wisa-Gloria-Werke seit 75 Jahren in glücklicher Weise entwickeln, im bisherigen Sinne weiterleuchten!»

Was beide Autoren nicht wissen können: Die Firma verschläft das Einläuten des Plastikzeitalters und andere Entwicklungen, muss 1975 schliesslich die Belegschaft drastisch reduzieren und die Verbliebenen auf Kurzarbeit setzen. Für den Firmenchef eine derart dramatische Situation, dass er versucht, Selbstmord zu begehen. Es geht abwärts, 1992 werden Name und Produkte zum ersten aber nicht letzten Mal verkauft. Inzwischen gehört die Marke der Familie Haderer, die den Stern wieder zum hellen Schein führen will. Kürzlich wurde eine Neuauflage des ikonischen Kinderwagens der Öffentlichkeit präsentiert.