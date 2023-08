Lencis Historia Schön lebt, wer repräsentieren muss – oder: Der Wohnungsmarkt in Lenzburg vor 65 Jahren Platten- oder doch lieber Holzboden? Vor gar nicht mal allzu langer Zeit stellten sich solche Fragen weniger. Dafür jene nach Elektroanschluss und eigener Toilette.

Lenzburg im Jahr 1950. Bild: Werner Friedli/ETH-Bibliothek Zürich

Es ist ganz anders – aber auch wieder nicht. Und das, was gleich ist, ist doch irgendwie anders. Klingt kompliziert, aber in aller Deutlichkeit lässt sich sagen: Der Wohnungsmarkt, der beschäftigt. Und das tat er schon vor Jahrzehnten.

Inwiefern er das vor 65 Jahren tat, das hat Alfred Willener in den Lenzburger Neujahrsblättern von 1958 festgehalten. Der Autor bietet, aufgrund von Erhebungen von Bund und Kanton um 1950, nicht nur Einblick in die Wohn(ungs)situation in Lenzburg, er liefert der Leserschaft auch Analysen dazu.

Vorneweg zwei seiner Schlussfolgerungen, wie er sie heute noch ziehen könnte: «Es ist in unserer Gemeinde eine bekannte Tatsache, dass fast jede Wohnung innerhalb kurzer Zeit nach Fertigstellung einen Abnehmer findet. Nach dieser Lage darf hier festgehalten werden, dass der Wohnungsmarkt in Lenzburg nach wie vor angespannt ist.» Eine politische Aussage will der Autor zwar nicht treffen. Er findet aber doch: Der Beitrag in den Neujahrsblättern soll «zu gemeindepolitisch berechtigten Fragen anregen, und zwar insbesondere, welche ‹gemeindebudgetmässigen› Mehrbelastungen – speziell im Sektor des Bau- und Schulwesens – das allgemeine Wohnungsbauproblem nach sich zieht».

97 Prozent haben eine eigene Toilette

Vor 65 beziehungsweise eben 73 Jahren stehen in Lenzburg 571 Mehrfamilienhäuser – sie machen damit 40 Prozent der Wohngebäude aus. 397 oder etwas unter 30 Prozent sind Einfamilienhäuser. Mit 426 etwas mehr sind «andere Gebäude mit Wohnung». Heisst: Stall, Beiz, Scheune, Laden oder sonst etwas mit Wohngelegenheit. Der Grossteil der Wohnungen hat drei Zimmer. Ausnahmslos alle Genossenschafts-Mietwohnungen hingegen haben vier.

Und wie wohnt man denn so? Wenn man zu den glücklichen 58 Prozent gehört, mit einem eigenen Badezimmer. Die weniger glücklichen 12 Prozent haben eines zum Teilen. Und dann sind da noch jene 30 Prozent, die gar keines haben.

Immerhin: Eine eigene Toilette ist in 93 Prozent aller Wohnungen verbaut. In den restlichen 7 Prozent teilt man sie sich. Der Autor merkt aber an: «Bei aller Objektivität in die Richtigkeit einer eidgenössischen oder kantonalen Wohnungszählung kann sich der Verfasser dieses Aufsatzes die Bemerkung nicht ersparen, dass es in unserer Gemeinde doch noch Wohnungen ohne Toilette im Wohnungsgebäude gibt.»

Gas nicht zum Heizen, aber zum Kochen

Geheizt wird vor allem mit Holz und Kohle. Kein Wunder, meint der Autor: Die 300 Ortsbürger beziehen jedes Jahr den «Bürgernutzen» in Form von Holz und Stauden aus dem eigenen Wald. Selten ist die Ölheizung, sie ist nur in acht Prozent der Haushalte vertreten.

Mit Gas geheizt wird zwar nicht, aber doch in zwei Dritteln der Haushalte gekocht. In knapp einem Drittel hilft die Elektrizität in der Küche, bei vier Prozent Holz oder Kohle. Generell ist die Elektrizität noch nicht so weit verbreitet. 581 Haushalte haben Strom und Gas. 726 haben Strom, aber kein Gas – und bei 621 ist es umgekehrt.

975 Franken Miete – im Jahr

Der durchschnittliche Mietpreis in der Stadt Lenzburg beträgt 975 Franken. Pro Jahr, wohlgemerkt. Die Kosten variieren aber zwischen wenigen hundert und mehreren tausend Franken. Konkreter: Die acht günstigsten Wohnungen in der Stadt kosten jedes Jahr weniger als 300 Franken. Die teuerste über 4000 Franken.

Am billigsten wohnen die Arbeiter von Privatbetrieben. Etwas mehr leisten sich die Arbeiter in öffentlichen Diensten – und nochmals mehr die Beamten und Angestellten im öffentlichen Bereich.

Zwei Dinge leitet der Autor aus diesen Zahlen ab. Erstens: «Mit steigendem Einkommen steigen die Bedürfnisse, so auch der Wohnungsaufwand und -komfort.» Und zweitens: «Mit höherer Stellung muss auch einem gewissen Repräsentationsaufwand — hier in Form der gut ausgestatteten Wohnung — Rechnung getragen werden»