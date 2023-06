Lencis Historia Für Reisläufer und Arme, für Bier und Wein: Wofür die Stadt Lenzburg Geld ausgab Die Jahresrechnung wird vom Rathaus hinunter verlesen, die Buchhaltung ist rudimentär. Im 17. Jahrhundert arbeiteten Säckelmeister so ganz anders, als es Finanzvorsteher heute tun.

In wunderschöner Schrift geschrieben zwar, aber wenig ausführlich:eEine Jahresrechnung aus dem 17. Jahrhundert. Screenshot: Lenzburger Neujahrsblätter 1978

Ein Dokument, das man auf Papier oder online ansehen kann, eine Einwohnerratssitzung oder eine Gemeindeversammlung, die sich damit auseinandersetzt. Jeder einzelne Posten kann akribisch nachverfolgt werden – so funktioniert eine Jahresrechnung heute.

Im 17. Jahrhundert ist das noch ganz anders. Wie, das erklärt Heidi Neuschwander-Schindler in einem Beitrag in den Lenzburger Neujahrsblättern von 1978.

Rechnung vom Rathaus herunter vorgelesen

«Die einzelnen erhaltenen Rechnungen umfassen verschieden grosse Zeitspannen, die Zusammenfassung und Gruppierung der einzelnen Ausgabeposten erfolgt völlig willkürlich nach dem Ermessen des jeweiligen Rechnungsführers; zudem erscheinen manche Einnahme- oder Ausgabeposten erst in einer späteren Rechnungsperiode», schreibt die Autorin. In einem schmalen Pergamentheftlein bieten nur zwei Überschriften eine Gliederung: «Innemmen» und «Ussgäben». Ganz abgesehen davon sind viele der Dokumente gar nicht mehr vorhanden.

Was der Säckelmeister so in sein Buch schreibt, hätte aber kaum jemand überprüfen können. Denn mit dem Lesen und Schreiben ist es zu dieser Zeit bei der einfachen Bevölkerung leider nicht sehr weit. Mitteilungen und Verordnungen werden in der Kirche von der Kanzel herab mitgeteilt, die Rechnung vom Rathaus.

Trompeter aus Wien

Bei allen Rechercheschwierigkeiten vermittelt Neuschwander-Schindler ein eindrückliches Bild über damalige Ausgaben – und die Lebensumstände.

«Es ist ein unaufhörlicher Strom menschlicher Not und menschlichen Elends, der hier gleichsam tropfenweise am Leser vorbeizieht», schreibt die Autorin. Ein Mann, dem Mörder eine Hand «abgehauen» haben, bekommt ebenso eine Spende wie «zwei Lahme, beide auf ‹Stulpen›», also Holzbeinen. Auch Reisläufer (Söldner) erhalten im Vorbeiweg einen Batzen.

Dann sind da noch die «starken Bettler»: «Leute, die wohl arbeitsfähig, aber nicht arbeitswillig waren», lautet die Beschreibung für sie. Die Autorin nimmt an, dass in diese Kategorie die diversen Trompetenbläser gehören. «Aus nah und fern – z. B. aus Bibrach und aus Wien – stellten sie sich ein, gaben ein Solo vor dem Rathaus oder vor dem Wohnhaus des Stadtschreibers und zogen mit einem Obolus versehen zum nächsten Ort.»

Doch keine «gute alte Zeit»

In den Rechnungen finden sich aber auch Ausgaben für Vergnüglicheres. Von richtiggehenden «Fress-Festen» ist die Rede. Verständlich, wenn man bedenkt, welchen Einfluss die Witterung auf die Ernte und damit auf die Fülle auf dem Teller hat. Das Maimahl nach der Regiments- und Ämterbesetzung ist jeweils ein froher Schmaus «für die ganze männliche Burgerschaft».

Getrunken wird in dieser Zeit üblicherweise Wein. Gerne der eigene, der in den Rebbergen in Seengen und Thalheim und später auf dem heimischen Goffersberg wächst. Aber auch eingekaufter – oder dann Bier. Das kostet natürlich.

Hechtlein und Forellen kommen auch in den Rechnungen vor; sie werden im städtischen Weiher ausgesetzt. Repräsentationsgeschenke, Gaben an Gemeinden wie an Othmarsingen für den Bau einer Kirche, Fische und Krebse an befreundete Weibel.

Und doch: Das, was man heute unter «Soziales» verbuchen würde, macht besonders viele Posten in der Rechnung aus. Von 1685 bis 1695 machen die «Unterstützungsfälle aller Art» demnach grob gerechnet zehn Prozent der Gesamteinnahmen der Stadt aus, so die Autorin. Und bilanziert, dass die «gute alte Zeit, die so viele heute lebende Menschen in jede vergangene Geschichtsperiode hineinprojizieren, in Tat und Wahrheit für sehr viele der damals lebenden Menschen keine gute Zeit gewesen ist.»