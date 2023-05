Lencis Historia Erst der Telegraph, dann auch noch das Telephon: «Von den einen bestaunt, von den anderen verflucht» 10 Abonnenten hatte der erste Telephonanschluss in Lenzburg. Eine ehemalige Telephonistin beleuchtet die Entwicklung der Kommunikationsmittel in Lenzburg bis 1941.

Von 1900 bis 1923 sah die Telephonzentrale so aus. Screenshot: Lenzburger Neujahrsblätter 1942

Kommunikationsmittel, Wanderkarte, Alleswisser. Die Handys, die wir heute mit uns mittragen, können gefühlt alles. Und damit viel, viel mehr, als man sich 1942 überhaupt hätte vorstellen können. In den Neujahrsblättern erscheint damals ein Artikel von Martha Halder, der sich mit der «Entwicklung des Telegraphen und Telephonwesens» in Lenzburg ab 1853 auseinandersetzt.

«Von Jahr zu Jahr vervollkommnen sich die Apparaturen der Telegraphie, der Telephonie, der Radiographie und der Radiophonie.» Das schreibt Martha Halder. Und weiter: «Die Telegraphen- und Telephonnetze dehnen sich aus und überziehen das ganze Erdenrund, die Radiostationen vermehren sich und machen vor Sand- und Eiswüsten nicht halt.»

In Lenzburg klemmt’s mit dem Telegraphen

In Lenzburg aber hat es das um 1850 noch jungen Kommunikationsmittel schwer. Als zwei Schweizer Telegraphen-Hauptlinien zur Debatte stehen, sollen die betroffenen Gemeinden Räume bereitstellen. Das tun denn auch alle. Ausser eine: Lenzburg. Zweimal muss die Gemeindebehörde gemahnt werden – und das, obwohl Privatpersonen aus der Stadt 200 Franken Vorschuss für das Vorhaben leisten. Das Interesse beim Volk zeigt sich an den Scharen, die auflaufen, als 1851 ein Ingenieur im hiesigen Rathaussaal «die neuen Wunderapparate gegen ein Eintrittsgeld von 50 Rappen zur Besichtigung aufstellt».

Im Juli 1852 werden die ersten sichtbaren Zeichen gesetzt. «Von den einen bestaunt, von den anderen verflucht, ‹weil man ihm so mir nichts, dir nichts eine Stange in sein Stück Land gepflanzt hat, ohne ihn darum zu fragen›.» Es werden nicht in Lenzburg, aber in der näheren Umgebung sogar Stangen wieder ausgerissen und Drähte zerschnitten.

Am 13. April 1953 ist es dann aber so weit. Das erste Telegraph-Betriebsjahr in Lenzburg läuft zur vollen Zufriedenheit der eidgenössischen Postinspektoren: 868 inländische und 54 ausländische Depeschen werden gezählt. 1875 sind es dann über 10’000 pro Jahr.

Kräftig in das Rufrohr blasen

Titelblatt des ersten Telephon-Verzeichnisses. Screenshot: Lenzburger Neujahrsblätter 1942

Der Fortschritt, er ist unaufhaltsam. Am 1. Januar 1887 wird in Aarau eine Telephon-Zentrale in Betrieb genommen – und das Lenzburger Gewerbe möchte nachziehen. Wieder werden Leitungen gebaut, dann die Zentrale. Erst mit 10 Anschlüssen, einen Monat später schon mit 27. Dazu gehören die Konservenfabrik «Henkell & Zeiler» (später Hero), die Kinderwagenfabrik «Neeser & Rohr» (später Wisa Gloria) – und die Strafanstalt.

Keine einfache Angelegenheit, dieses Telephonieren. Screenshot: Lenzburger Neujahrsblätter 1942

Dass die Bedienung der ersten Apparate gar nicht so einfach war, zeigt eine Beschreibung von 1880. Darin heisst es unter anderem: «Jede telephonische Korrespondenz beginnt mit dem Aufruf. Derselbe besteht darin, dass der aufrufende Beamte während 1–2 Sekunden ziemlich kräftig in das in der Sprechöffnung des Telephons steckende Rufrohr bläst, wobei ein sowohl bei der Abgangs- als bei der Ankunftsstation deutlich vernehmbarer Ton entsteht. Zur Verstärkung des Tones während dem Rufe wird das Telephon in senkrechter Stellung gehalten. Dieser Ruf wird nötigenfalls in angemessenen Zwischenräumen wiederholt, bis die gerufene Station in gleicher Weise antwortet.»

«Anstelle der Telephonfräulein arbeitet der Automat»

Aber zurück nach Lenzburg. Obwohl einige immer noch gerne zum Telegramm greifen, weil ihnen die neuen Geräte unheimlich sind, steigt die Zahl der Anschlüsse. Und der Platz wird immer knapper. 1899 zieht das Telegraphen- und Telephonbureau zum dritten Mal um; an die Bahnhofstrasse, in das neu erstellte Postgebäude.

In der Zentrale Dienst zu leisten, ist anfangs noch recht gemütlich. Die Telephonistinnen (Martha Halder ist eine von ihnen) lesen, stricken – fertigen teilweise ihre eigene Aussteuer an. Irgendwann kommen die Abonnenten auf die Idee, den Damen Aufträge zu erteilen. Etwa, sie am Morgen telefonisch zu wecken oder einem Geschäftsfreund etwas auszurichten. Es dauert, bis die Verwaltung auf die Idee kommt, für solche Dienste Geld zu verlangen.

Das Geschäft brummt, 1903 werden 100 Abonnenten bedient, 1922 dann 300. Die Zentrale muss ständig erweitert werden – bis das irgendwann nicht mehr geht. Die Telefonzentrale wird automatisiert. Martha Halder schreibt: «Anstelle der Telephonfräulein arbeitet der Automat. Er wird nie müde und braucht weder Ruhetage noch Ferien. Tag und Nacht steht er dir geduldig und nervenlos zur Verfügung. Du brauchst nur den Hörer abzunehmen, so summt er dich mit seinem seelenlosen, monotonen Gesumse an.» Und sie hofft betreffend den neuen Apparat: «Jedermann bediene sich seiner mit einer Selbstverständlichkeit, die dem modernen technischen Zeitalter entspricht, auf dass die Technik nicht zum Fluch, sondern zum Segen des Menschen diene.»