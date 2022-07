Lencis Historia Die «grösste Waldkatastrophe seit Menschengedenken» trifft auch den Lenzburger Forst mit aller Wucht 1967 war voller Wetter. Dieser Eindruck entsteht, wenn man die teilweise humorvollen und philosophischen, aber auch eindringlichen Einträge in den Jahrbüchern liest, die sich mit dem Jahr beschäftigen.

1967 wurde die A1 zwischen Oensingen und Lenzburg eröffnet. Ausserdem fegte ein Sturm über die Schweiz, der im Wald grosse Schäden anrichtete. Bild: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Fotograf: Comet Photo AG (Zürich)

Weiss man nicht, worüber man reden soll, redet man über das Wetter. 1967 ist dieses Thema kaum erschöpflich, wie ein Blick in das Jahrbuch zeigt, das sich mit dem Jahr der Wetterkapriolen beschäftigt. Und zwar nicht irgendwie; die Autorin tut es auf teilweise höchst philosophische Art und Weise.

So sagt sie über den April etwa: «Der vergangene Monat hat in der klimatischen ‹Zirkusarena› seine üblichen, mehr oder weniger witzigen, Purzelbäume geschlagen, und damit seinen Platz in der Ahnengalerie der Narren ehrlich verdient, was man nicht von allen Narren behaupten könnte.» Und über den Juli: «Man atmete die linde Atmosphäre eines aufgeheizten Backofens und man schmorte darin wie die Bratäpfel im eigenen Saft.»

Episch das Fazit über das Oktober-Wetter: «Trunken vor Schönheit, ähnlich dem griechischen Jüngling Narziss, der sich nach der Sage in sein eigenes Spiegelbild im Teich verliebt hatte, verliess uns der vergangene Monat mit einem tränenden Auge. Begleite uns das Bild der goldenen Äpfel, auch etwa ‹Quitten der Aphrodite› genannt, die in den Gärten wachsen und in denen all die Wonnen leuchtender Herbsttage und zugleich auch etwas von der Demut des gewesenen Sommers liegt.» Als «Wasserleichen-Make-up» bezeichnet sie die Farbe des Novembers, der Dezember hingegen biete «weihnächtliches Kulissengrau».

«Ungewöhnlich häufige und heftige Stürme»

Besonders «wetterig» sind aber der Februar und der März. Am 23. und 28. Februar ziehen verheerende Stürme über die Schweiz, verwüsten Wälder, Häuser und Bauplätze. Im Witterungsbericht von Meteo Schweiz heisst es etwa: «Auf der Alpennordseite brachte der Februar neben hohen Temperaturen und Reichtum an Sonnenscheindauer ungewöhnlich häufige und heftige Stürme.» Ganze Wälder werden einfach zu Kleinholz zerlegt, in Zürich werden die bis dahin höchsten gemessenen Windspitzen von 135 km/h registriert, ist einem Eintrag im Sturmarchiv der Schweiz zu entnehmen.

«In den Lenzburger Waldungen fielen im Februar 1116, im März-Sturm 2392 Bäume von über 16 cm Durchmesser (in 1,3 m Höhe über Boden gemessen) zum Opfer», heiss es im Jahrbuch. Der Gesamtschaden im Mittelland wird auf 100 Millionen Franken gerechnet, man spreche «von der grössten Waldkatastrophe seit Menschengedenken». Dass 1999 Jahrhundertsturm Lothar über die Schweiz fegen wird, weiss die Autorin damals natürlich noch nicht.

Was sonst so los ist im Jahr 1967

Das Jahrbuch besteht nicht nur aus tragischen Mitteilungen, nur eine muss doch noch genannt werden: Am 21. Januar verstirbt die weitum bekannte, aus Lenzburg stammende Schriftstellerin Martha Ringier in ihrem 94. Lebensjahr in Basel. Für die Renovation des Burghaldenhauses vermacht sie der Ortsbürgerkommission 10'000 Franken «und eine Anzahl prächtiger Stilmöbel».

Am 10. Mai wird die Strecke zwischen Bern und Lenzburg der Nationalstrasse A1 eröffnet. Am 16. Juni halten die «Freunde der Lenzburg» ihre Generalversammlung ab – und übergeben ein besonderes Geschenk: «Nachdem das 20 Kilogramm schwere, aus der Zeit um 1800 stammende Blechungeheuer seit acht Jahren ‹betriebsunfähig› war, sitzt nun ein neuer, kupferner Drache auf dem Treppengiebel des Bubenberg-Hauses und behütet laut Symbolik die Jungfrauen unserer Stadt» Am 20. Juli bekommt Lenzburg zwei neue Brunnen. 40 sind es nun an der Zahl (53 umfasst die aktuelle Liste, welche auf der Website der Stadt heruntergeladen werden kann).

Am 26. August starten auf der Schützenmatte zwei mit Strickwolle beladene Freiballone. Veranstalter ist der Verband Schweizerischer Wollindustrieller, Ziel ist die Werbung. Die Autorin denkt an den Ballonflug vom 19. September 1783 in Versailles; damals waren Vierbeiner an Bord, unter anderem ein Schaf. Geburtstagsgrüsse im Dezember: Am 20. gratulieren der Rat und die Bevölkerung der Stadt Lenzburg. Nicht sich selbst, sondern der Schwesterstadt, die 150 Jahre zuvor von in den USA im Bundesstaat Illinois gegründet worden war.